إعلام إسرائيلي يدعي التأكد من جثة محمد السنوار

ادعت وسائل إعلام عبرية، الأحد، التأكد من أن الجثة التي عثرت عليها قوات الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، تعود لمحمد السنوار، القيادي البارز في “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: “الجثة التي عثرت قوات الجيش عليها خلال الساعات الأخيرة، تم التأكد من أنها تعود لمحمد السنوار”.

فيما أوضحت القناة السابعة العبرية أنه “تم التعرف بشكل نهائي على جثة محمد السنوار، التي تم العثور عليها مؤخرا في مجمع تحت الأرض لحركة حماس في خان يونس” جنوبي قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه “خلال عملية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في مجمع لحماس بخان يونس، تم العثور على عدة جثث ونقلها إلى إسرائيل، وبعد عملية التعرف على الهوية، تبين أن إحداها تعود لمحمد السنوار”.

ولم يصدر عن حماس تعليق فوري على ما أورده الإعلام العبري نفيا أو تأكيدا، كما سبق لها عدم التعليق أيضا على ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 19 مايو/ أيار الفائت، للمرة الأولى أن الجيش اغتال محمد السنوار بقطاع غزة في 13 من الشهر المذكور.

والسبت، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم العثور على الجثة داخل نفق، إلى جانب نحو 10 جثث أخرى لمن أسمتهم “مخربين”.

(الأناضول)