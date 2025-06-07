صحافة | عبرية

إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها لمحمد السنوار

منذ 51 دقيقة

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ادعت إذاعة عبرية، السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت جنوبي قطاع غزة على جثة تعتقد أنها تعود لمحمد السنوار، القيادي البارز في “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “عثرت قوات الجيش خلال الساعات الأخيرة على جثة مخرب، يُرجح أنها تعود لمحمد السنوار، وذلك في مجمع تحت الأرض يقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس”.

وأشارت إلى أنه تم العثور على الجثة داخل نفق، إلى جانب نحو 10 جثث أخرى لمن أسمتهم “مخربين”.

وأضافت أن العثور على الجثث جاء “في إطار عملية خاصة ينفذها الجيش حاليا في محيط المستشفى الأوروبي”.

وفي 13 مايو/ أيار الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي هجوما واسعا على محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس.

ووقتها نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله إن “الهدف من الهجوم كان محمد السنوار“.

ومحمد هو شقيق يحيى السنوار، الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لـ”حماس” الذي اغتالته إسرائيل في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

(الأناضول)

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