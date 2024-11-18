إعلام إسرائيلي: 65 هجوما بمسيّرات من العراق منذ بداية نوفمبر

القدس: رصدت إسرائيل 65 هجوما بمسيّرات قادمة من العراق منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وسط ارتفاع بعدد الهجمات بالمسيرة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الإثنين: “تستعد المؤسسة الأمنية للتعامل مع التهديد الناشئ بعد الارتفاع الحاد في عدد الهجمات من 6 هجمات فقط بطائرات مسيرة في أغسطس/ آب، إلى 31 هجوما في سبتمبر/ أيلول، ثم إلى 90 هجوما في أكتوبر/ تشرين أول”.

وأضافت أنه “منذ بداية الشهر الجاري، تم تسجيل أكثر من 65 عملية إطلاق”.

وتابعت الصحيفة: “رغم تمكن الجيش الإسرائيلي والبحرية من اعتراض معظم التهديدات، لكن تعتبر الهجمات حاليا مصدر إزعاج عملياتي أكثر من كونها تهديدا استراتيجيا، ومن المقدر أن هذا اتجاه خطير ويمكن أن يتصاعد”.

(الأناضول)