إعلام: إسرائيل تتطلع لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول عربية

تل أبيب: ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، الخميس، أن إسرائيل تتطلع إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول عربية، وذلك بعد مشاركتها في مؤتمر اقتصادي بالبحرين ضمن مبادرة “N 7”.

وعقد المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة البحرينية المنامة يومي 10 و11 يوليو/ تموز الجاري، لبحث مستجدات مبادرة “N 7” الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الشرق الأوسط، بمشاركة مؤسسات أكاديمية وبحثية، ورعاية أمريكية.

ومؤتمر المنامة هو الثالث في سياق المؤتمرات الإقليمية لمبادرة “N 7″، بعد “التعاون في الزراعة والمياه والأمن الغذائي” بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في مارس/ آذار الماضي، و”التعليم والتعايش السلمي” بالعاصمة المغربية الرباط في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ونقلت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، عن كبير مديري مشروع “N 7” ويليام ويشسلير قوله: “لقد أبرمت إسرائيل سابقا اتفاقيات تجارية ثنائية متعددة مع دول في المنطقة”.

وأضاف: “مبادرة (N 7) تدفع باتجاه اتفاقية تجارة إقليمية حرة بين إسرائيل ودول عربية، تبدأ باتفاقية ثلاثية بينها وبين الإمارات والبحرين”.

وأضاف: “هذا أمر جديد على إسرائيل، فهي ليس لديها أي اتفاقيات تجارة حرة متعددة الأطراف على الإطلاق”.

فيما لم يصدر على الفور عن المنامة أو أبوظبي إعلان بشأن المؤتمر.

و”N 7″ مبادرة أطلقت بأبوظبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتهدف إلى تنظيم مؤتمرات رفيعة المستوى بين إسرائيل والدول العربية المطبعة معها، من أجل تسريع سبل التعاون المشترك.

ووقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتنضم إلى مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية.

(الأناضول)