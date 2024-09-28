إعلام إيراني: اغتيال قائد كبير بالحرس الثوري بغارة إسرائيل في الضاحية

إسطنبول: كشف إعلام إيراني، السبت، أن العميد عباس نيلفروشان نائب القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات اغتيل بالهجوم الإسرائيلي الذي أدى لاغتيال أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله.

وقالت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء إن “نيلفروشان استشهد إلى جانب نصر الله” في الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي تمكنه من “القضاء” على نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات له من طراز “إف 35” على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ”حزب الله”، ولاحقا أقر “حزب الله” باغتيال أمينه العام.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “طائرات من السرب 69 أسقطت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن الواحدة منها طنا، في عملية اغتيال نصر الله”.

بينما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة أن “الجيش أسقط نحو 80 طنا من القنابل على مكان تواجد نصر الله بالضاحية الجنوبية”.

(الأناضول)