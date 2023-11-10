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إعلام إيطالي: توقيف جزائري مشتبه بانتمائه لتنظيم “الدولة” في انتظار ترحيله

منذ 24 دقيقة

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الجزائر- “القدس العربي”:

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الجزائري الذي تم توقيفه في مدينة ميلانو بشبهة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية يدعى ياسين شويعل وسيتم ترحيله إلى الجزائر في الأيام المقبلة.

وبحسب وثائق محكمة الاستئناف في ميلانو التي اعتمدت عليها وكالة أنباء “أنسا”، فقد ألقت الشرطة القبض على ياسين شويعل بعد العاشرة مساء يوم 29 أغسطس/ آب في محطة مترو كادورنا بميلانو، في إطار عمليات التفتيش الروتينية التي تجريها الشرطة بمحطات السكك الحديدية.

لكن سلوك الرجل الذي أظهر، بحسبها، عدوانية في التعامل مع الشرطة، دفع للتحقيق في هويته ليتم الاكتشاف أنه مطلوب في بلده لصلاته المفترضة بتنظيم الدولة، وفق وسائل الإعلام الإيطالية.

وقالت الشرطة في ميلانو في بيان إن الشاب البالغ من العمر 37 سنة “هتف مرارًا أثناء محاولته سحب غرض ما من حقيبة ظهره تبين أنه سكين ذو نصل يزيد طوله عن 12 سم”.

ومن خلال مقارنات الصور الفوتوغرافية وبصمات الأصابع، تبين أن الشاب محل أمر بالتوقيف من قبل السلطات الجزائرية لصلاته بتنظيم الدولة، حيث غادر البلاد سنة 2015 للقتال في سوريا والعراق.

وقالت الشرطة إن المشتبه به لم يكن قبل ذلك معروفا لدى السلطات الإيطالية. ويوجد الموقوف حاليا في سجن سان فيتوري في ميلانو في انتظار ترحيله للجزائر.

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