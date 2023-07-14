إعلام: اتفاق بين إسرائيل والسلطة على وقف العمليات العسكرية بجنين.. والمدينة بعهدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

القدس: اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على تجميد النشاط العسكري الإسرائيلي الاستباقي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وإعطاء السلطة فرصة لفرض هيمنتها هناك، وفق إعلام عبري.

ونقلت قناة “14” عن مسؤول سياسي لم تسمّه، قوله: “إن اتفاقاً أُبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يقضي بإعطاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية فرصة استعادة السيطرة في المدينة”.

وأشار المسؤول أنه، وبعد العملية العسكرية الأخيرة في جنين ومخيمها، فإن القوات الإسرائيلية لم تعمل في المنطقة منذ أكثر من 10 أيام، ولن تعمل هناك قريباً.

وبحسب القناة، “عارضَ الجيش الإسرائيلي ذلك، لأن قادته يشككون في قدرات أجهزة السلطة الفلسطينية”.

ولفت المسؤول إلى حوار أجري مؤخراً بين إسرائيل والسلطة، تم فيه الاتفاق على أن تجمد القوات الإسرائيلية أنشطتها الاستباقية في جنين.

وقال إنّ القوات الإسرائيلية لن تعمل هناك إلا عند الضرورة، من أجل إعطاء السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية فرصة للتعامل مع المنطقة المشبعة بالمسلحين.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية بخصوص هذا الاتفاق.

وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بزعم ملاحقة مسلحين.

وأسفرت العملية، التي اعتُبرت الأكبر منذ أكثر من 20 عاماً، عن استشهاد 12 فلسطينياً، وإصابة نحو 140 آخرين.

(الأناضول)