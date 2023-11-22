إعلام الاحتلال الإسرائيلي ينشر أسماء 300 أسير فلسطيني قد تشملهم صفقة التبادل

لندن-“القدس العربي”: نشر الإعلام الإسرائيلي قائمة الأسرى الفلسطينين الذين سيتم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل التي أعلن عنها .

وضمت القائمة التي نشرت أسماء 300 أسير سيتم إطلاق سراح 150 منهم في الخطوة الأولى من الصفقة، وإذا توسعت الصفقة، وتم إطلاق سراح المزيد من المختطفين، فسيتم إطلاق سراح بقية الأسرى الموجودين في القائمة أيضاً.

وتشمل القائمة الأسماء التالية من الأسيرات والأسرى الأطفال في السجون الإسرائيلية:

إبراهيم أحمد بدر الزماعرة، ابان اياد محمد سعيد حماد، أبي يوسف عبد الحميد أبو ماريا، إبراهيم وليد إبراهيم التعامرة، إبراهيم مؤيد إبراهيم ظافر، إبراهيم سلطان إبراهيم، ابراهيم سمير ابراهيم صباح، إبراهيم محمد عوض عبيات، آدم محمود محمد أبو حامد، آدم عامر محمد قواسمة، آدم عبودة حسن غيث، إدريس أحمد عبد الرحمن عبد، أوس ربيع بدور عيد خضر، أزهار بكر عساف، أحمد إيمان عبد الحميد عوض، أحمد بشار جمعة أبو العالية، أحمد غريب أحمد خليل، أحمد وليد محمد خشان، أحمد زياد صالح نمر، أحمد ياسين مصطفى عمرو عودة، أحمد ياسر مصطفى أبو الهيجاء، أحمد يوسف أحمد، أحمد كمال أحمد العمور، أحمد محمد أحمد مرزوق، أحمد محمد نايف الحمادة، أحمد محمود وجيه، أحمد محمود الرؤوف الريماوي، أحمد نواف نياز سليمة، أحمد نزيه ديب أبو عدي، أحمد نعمان أحمد أبو نعيم، أحمد عبد الرؤوف أحمد حامد، أحمد عطية أحمد الدينى، أحمد علي محمد الصباح، أحمد فضل خضر العجلوني، أحمد غازي يدك، أحمد قدري محمود شيحة، أحمد رعد زيد فرح، إياس عبد القادر محمد الخطيب، أيهم محمود موسى نخلة، أيهم عدنان صبحي شعر، إيمان أمجد محيي الدين الشامي، أماني خالد نعمان هاشم، أمين محمد أمين عباسي، أمير فادي محمد، أنور أحمد عطا، أسامة ماهر محمد كبها، أسامة نايف أسامة ، أسيل منير إبراهيم، اسراء رياض جميل جعابيص، باسل عيد جميل عبيدية، باسل علي طاهر ابو سرحان، بهاء وجيه عبد العزيز، براء بلال محمود ربيع، براء صالح خليل يوسف، براء صقر أحمد صبارنة، جبريل غسان إسماعيل جبريل، جهاد توفيق جهاد يوسف، جواد توفيق يوسف كامل، جمال خليل جمال براهمة، جمال يوسف جمال أبو حمدان، جمال محمد أحمد عدي، غنام موسى أبو غنام، دجانة محمود عطون، ديار ايفان جمال صليبي، هاني شادي عبد الرزاق قاسم، هارون علقم، وائل بلال مشة، وهيب عبدالكريم خليل عبدالغفار، وحيد إسماعيل جميل، ولاء خالد فوزي طنجي، وسام مروان عبد السلام التميمي، زاهر حسني حسن حامد، زيد نعيم شحدة عرعر، زيد عبد اللطيف علي حسين، زينة عبده، خالد ابو عصب، خالد علي عبداللطيف عيسى، خليل أحمد خليل، خليل محمد بدر زماعرة، خليل فراس خليل هيكل، حمادة سعيد مصطفى ابو سمرة، حمزة سميح عيسى الوهدين، حمزة صالح محمد داود، حمزة رائد حمزة المغربي، حنان صالح عبد الله البرغوثي، حسين جمال حسين عبد الجليل، حسن وليد جمال صبارنة، حسن ياسر حسن درويش، طارق زياد عبد الرحيم داود، طارق محمد فريد الخطيب، يامن طلال محمد جرادات، ياسين عمر عزت، ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان، يونس مجدي إسماعيل حمادة، يوسف جمعة محمود سجدية، يوسف حسين محمد حامد، يوسف محمد مصطفى عطا، يوسف محمد صالح بزور، يوسف محمود سالم سباتين، يوسف ناصر حسن عطا، يوسف عبد الله عودة الخطيب، يوسف فواز فايز برقان، يوسف رائد حمدان الكاشف، يوسف رئيس عبد الكريم عطا، يوسف رباح محمد، يزيد بلال مصطفى حسين،

يزن إيمان عبد الغني بني جابر، يزن جبر عبد الجبار الحسنات، يزن حمزة شاهر عفانة، يزن حسام علي أبو قبيطة، يزن عامر علي صباح، يزن شادي موسى عبيات، يحيى محمد مبتسم ارحيمة، يحيى نصر الله مصطفى عصيدة، ينال هيثم صالح، كرم أحمد توفيق العابد، كرم غالب نصر، لؤي ربحي ناصر، ليث خليل عثمان عثمان، مالك محمد عرفات ديبا، مالك مراد خالد، مالك عبد الحليم سعدي، مأمون عزيز عيسى، ماجد رائد مسعود فريحات، مهدي محمد أحمد عياد، مهدي محمود حمزة محروق، مهران عمار ابراهيم حميدان، مؤمن مصطفي محمود أبو عيشة، محمد نايف الصليبي، محمد ابراهيم محمد عبد الجبار، محمد أحمد محمد خير الله الأعور، محمد علي جاد الله، محمد خليل أحمد سليمة، محمد مهند محمد أبو حمص، محمد محمود كمال حامد، محمد عماد ابراهيم عطون، محمد عمران محمد مرجان، محمد رجب حسن أبو قطيش، موسى حميدان فاضل، موسى مهند موسى العريضات، مصطفى محمد ابراهيم عباسي، مؤيد عمر عبد الله الحاج، معتز حاتم موسى أبو عرام، معتز خضر محمد خميس سليمة، مفيد أحمد مفيد، محمد أسامة مصطفى محاميد، محمد أحمد سليمان، محمد إيمان عبد الرحمن عويس، محمد أنيس سليم أبو ترابي، محمد بهاء عبد الرحمن عياش، محمد غازي محمد نزال، محمد غازي مرشد سلهب، محمد جلال جميل فرحات، محمد هاني سلمان، محمد حسن مصطفى خوري، محمد طارق سليم، محمد طارق علي صباح، محمد ياسين تيسير صباح، محمد كاظم موسى ابو عجمية، محمد موسى خليل، محمد محمود أيوب دار درويش، محمد محمود حمزة محروق، محمد محمود عبد الكريم، محمد نزار نمر أبو عون، محمد فوزي سوالمة، محمد سامح جودت سليمان، محمد سامر حسن زيات، محمد احمد يونس، محمد عباد حسن غيث، محمد عزمي علي أبو فريح، محمد عماد عبد الحليم، محمد عنان فوزي بشكار، محمد رعد عبد الغني، محمد لطفي طنبور، محمود ابراهيم محمود متولي، محمود ابراهيم محمود شلودي، محمود وسام يونس أبو الحمص، محمود حسن أحمد القطناني، محمود نمر عيد عطا، محمود عبد الكريم محمود عديلي، محمود عيسى خليل، محمود رعد محمد خليل، ميسون موسى محمود موسى، مالك محمد يوسف سلمان، منتظر محمود حاتم، معاذ ضرار أبو عون، مصطفى حسام مصطفى عتيق، مصعب حسن عمر المطحان، مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا، مروح ياسر خزيمية، مرح جودت موسى باكير، مريم خالد عبد المجيد صوافطة، مشعل نمر بني جابر، ناصر ثائر ناصر أسد، نديم محمد حسين أبو عارة، نهاد محمد نهاد جاد الله، نهاية خضر حسين صوان، نوح إبراهيم، نورالدين زياد راشد القواسمي، نور الدين عامر أحمد أبو جمعة، نورهان ابراهيم عوض، نور محمد حافظ طاهر، نصر الله اياد احمد، نفوذ جاد عارف حماد، نصر الله خالد عبد الفتاح، نشأت بسام دوابشة، صالح الصالح فاخوري، سامي رعد أحمد الجرادات، سارة عبد العزيز، سلطان سامر محمود سرحان، سيف الدين محمد عبد الله، سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش، سماح بلال عبد الرحمن، سميرة عبد الحي عبد العزيز الحرباوي، سمير سامر محمد سمير، عائشة يوسف عبد الله الأفغاني، عمر عمر عبد الرحيم علي عبد الله، عبادة حسام أحمد خليل، عبد الجليل زكي عبد الجليل، عبد الهادي عزام محمد كامل، عبد الكريم أنور ضاهر السعدي، عبدالكريم فرسان سلطان، عبد الله ابراهيم موسى الدجاني، عبد الله إياد البو، عبد الله أكرم محمد خليل، عبد الله وليد حمدان الصلاحات، عبد الله حسن إسماعيل، عبد الله فاروق صادق عابد، عبد العزيز أحمد شاهر، عبد العزيز عزام محمد أبو سمرة، عبد القادر موسى محمد بحر، عبد الرحمن عبد الشافي حسن رزم، عبدالرحمن ابراهيم محمد الرشايدة، عبد الرحمن أمجد جميل خضير، عبد الرحمن هاني محمد عبد الله، عبد الرحمن محمد صالح الحوراني، عبد الرحمن سليمان أحمد رزاق، عبد الرحمن عامر فخري الزغل، عبد الرحمن عمر عزت، عبيدة عاطف حسن العدوي، عدنان حازم عدنان عيد، عودة خليل إبراهيم، عمر ابراهيم عمر ابو ميالة، عمر محمد أدهم عبد الرحيم شويكي، عزالدين ايمان يوسف، عز الدين معتصم عمران طوطح، عز الدين عبد المجيد أحمد حامد، عزالدين عنان حسن السوداني، عطاف يوسف محمد جرادات، علاء محمد رشدي معطان، علاء فتحي عبد الهادي ابو سنيمة، علي عياد علي الدرعية، علي بسام خليل الشيخ إبراهيم، علي كريم كامل العساكرة، علي مروان فؤاد علقم، عمار محمود يونس ثوابتة، عمرو حمد يوسف عليان، عمرو عماد حسن عطشان، عمرو شاكر سهيل محاجنة، عارف أحمد محمد، فاطمة اسماعيل عبد الرحمن شاهين، فاطمة بكر موسى أبو شلال، فاطمة نعمان علي بدر، فاطمة نصر محمد عمارنة، فدوى نزيه حمادة، فيروز فايز محمود البو، فلسطين فريد عبد اللطيف نجم، فراس غصن عبد الرحمن سمارة، صالح محمود حردان، صامد خالد محمود أبو خلف، صدام امجد ماجد طقاطقة، صلاح الدين محمد صلاح الحضرة، صلاح عمران محمد صلاح، قاسم إسماعيل عزيز دار الشيخ، قاسم محمد عبد الفتاح حماده، قسام اياد احمد، قاسم محمد عبد المجيد حامد، قاسم محمود موسى عطون، قسام فهد حسين، قاسم خالد محمود العلمي، قسم رائد خالد محمد مصاروة، قصي هاني علي أحمد، قصي خالد عوض ابو نعيم، قصي عوض محمود المصري، رعد حازم علي صياد، رائد يوسف محمد إدريس، رامز أسامة خالد خليل، رامي حمزة محمد غزاوي، رجا أسعد أبو قياص، رغد نشأت صلاح الفني، روان نافذ محمد دار أبو مطر، روضة موسى عبد القادر أبو عجمية، ريان عدنان حسن عتيق، رشاد ابراهيم محمد جرادات، شادي محمد ديب أبو عدي، شاكر علي سالم بلوط، شروق صلاح إبراهيم دويات، تحرير عدنان محمد أبو سرية ومحمد هاني راتب هيموني.