إعلام النظام السوري: دفاعاتنا الجوية تصدت لضربة صاروخية إسرائيلية في المناطق الوسطى

لندن- “القدس العربي”:
قال إعلام النظام السوري إن “الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدّت لضربة صاروخية إسرائيلية في المناطق الوسطى من البلاد”.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “صاروخاً مضاداً للطيران أطلق من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل وانفجر في الجو على ما يبدو”.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام عن مصدر عسكري قوله: “حوالي الساعة 00:20، من فجر اليوم (الأحد) نفّذَ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات”.
(وكالات)