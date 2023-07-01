إعلام النظام السوري: دفاعاتنا الجوية تصدت لضربة صاروخية إسرائيلية في المناطق الوسطى

ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام عن مصدر عسكري قوله: “حوالي الساعة 00:20، من فجر اليوم (الأحد) نفّذَ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات”.