التحق بزوجته وابنته.. استشهاد مسؤول كبير بحكومة غزة في غارة إسرائيلية

غزة: ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأحد أن غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة أسفرت عن استشهاد وكيل وزارة العمل المعين من قبل الحركة في الحكومة التي تدير قطاع غزة.

وبحسب خدمة الطوارئ المدنية، استشهد إيهاب الغصين مع ثلاثة أشخاص آخرين في الغارة.

ونعى المكتب الإعلامي في قطاع غزة في بيان “الشهيد المهندس إيهاب ربحي الغصين، وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، الذي ارتقى بعد استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر”.

وأكد أن الغصين “استشهد مع مجموعة من أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي هذا المقام نزف قائدا حكوميا عمل في العديد من المواقع الحكومية والوطنية المختلفة، وله مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرفة”.

وأشار المكتب إلى أن “الغصين استشهد ليلتحق بزوجته وابنته اللتين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف سابق بمنزل كانتا نازحتين فيه (قبل أيام)، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال ودمرت منزلهم غرب مدينة غزة بشكل كامل”.

وأوضح أن “ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في دورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الوحشي”.

فيما نعت حركة “حماس” في بيان “الغصين”.

وقالت: “إذ ننعى الشهيد القائد إيهاب الغصين، لنؤكد فشل مخططات الاحتلال في ضرب صمود شعبنا وإصراره، أو كسر منظومة العمل الحكومي التي تشارك شعبنا العظيم معاناة الحرب وخطر العدوان”.

وشغل الغصين منصب متحدث وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، وعين في 2012 مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام الإعلامي الحكومي ورئيس شبكة الرأي الفلسطينية للإعلام، ويشغل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020 منصب وكيل وزارة العمل.

(وكالات)