وفاة فتح الله كولن المتهم بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام 2016

فتح الله كولن في منزله في سايلورسبورغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة، 10 يوليو/تموز 2017- رويترز

إسطنبول: ذكرت قناة “إن تي في”، ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم الإثنين، أن رجل الدين الإسلامي التركي فتح الله كولن توفي في الولايات المتحدة حيث كان يقيم.

وتتهم أنقرة كولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 2016.

ولم يتسن التأكد من التقارير على الفور، لكن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد اليوم الاثنين وفاة كولن.

وأسس كولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهماً بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونفى كولن هذه الاتهامات مراراً.

(رويترز)