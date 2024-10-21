سياسة | دولي | تركيا

وفاة فتح الله كولن المتهم بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام 2016

21 - أكتوبر - 2024

فتح الله كولن في منزله في سايلورسبورغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة، 10 يوليو/تموز 2017- رويترز

حجم الخط
1

إسطنبول: ذكرت قناة “إن تي في”، ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم الإثنين، أن رجل الدين الإسلامي التركي فتح الله كولن توفي في الولايات المتحدة حيث كان يقيم.

وتتهم أنقرة كولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 2016.

ولم يتسن التأكد من التقارير على الفور، لكن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد اليوم الاثنين وفاة كولن.

وأسس كولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهماً بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونفى كولن هذه الاتهامات مراراً.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 3, 2024 الساعة 6:15 م

    وعند الله تلتقي الخصوم يا قوم ولا نزكي على الله أحدا 😓

    رد

أخبار ذات صلة

إسرائيل: لماذا أضعنا سوريا وتركناها ساحة لاردوغان؟
20 - أبريل - 2025
إسرائيل بعد قصفها المطار العسكري: الحكي للشرع واسمع يا اردوغان
6 - أبريل - 2025
تركيا مهمة للغرب وأردوغان يعرف هذا ولديه مساحة للمناورة لمواجهة تداعيات اعتقال إمام أوغلو
30 - مارس - 2025
مملكة أوجلان ومآل الفكرة القومية
28 - فبراير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية