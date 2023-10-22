سياسة | دولي | إيران

إعلام رسمي إيراني: الفتاة أرميتا جيراوند “ميتة دماغياً”

منذ ساعة واحدة

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دبي: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، أن الفتاة أرميتا جيراوند، التي دخلت في غيبوبة، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد مواجهة مزعومة مع قوات الأمن، بسبب انتهاك القواعد الصارمة للحجاب في البلاد، “ميتة دماغياً”.

وقالت شبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية: “متابعة الحالة الصحية لأرميتا جيراوند تشير إلى أن دخولها في حالة موت دماغي يبدو مؤكداً، رغم جهود الطاقم الطبي”.

وتنفي السلطات الإيرانية ما تقوله جماعات حقوقية عن أن الفتاة (16 عاماً) أُصيبت بعد مواجهة، في الأول من أكتوبر تشرين الأول، مع أفراد من الشرطة، مسؤولين عن فرض قواعد الزي الإسلامي الإلزامية في مترو طهران.

وقد يتسبب هذا التقرير عن أرميتا جيراوند في إحياء احتجاجات على مستوى البلاد أثارتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) العام الماضي أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها.

(رويترز)

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