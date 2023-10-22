إعلام رسمي إيراني: الفتاة أرميتا جيراوند “ميتة دماغياً”

دبي: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، أن الفتاة أرميتا جيراوند، التي دخلت في غيبوبة، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد مواجهة مزعومة مع قوات الأمن، بسبب انتهاك القواعد الصارمة للحجاب في البلاد، “ميتة دماغياً”.

وقالت شبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية: “متابعة الحالة الصحية لأرميتا جيراوند تشير إلى أن دخولها في حالة موت دماغي يبدو مؤكداً، رغم جهود الطاقم الطبي”.

Urgent – L'agence de presse Borna du régime islamique annonce le décès cérébral d'#ArmitaGaravand, 16 ans. Armita a été agressée dans le métro de Téhéran le 1er octobre parce qu'elle ne portait pas le voile et a été hospitalisée dans un état critique depuis cette date. https://t.co/ivkOJfOLPk pic.twitter.com/OGqvkE8CIs — lettres de Teheran (@LettresTeheran) October 22, 2023

وتنفي السلطات الإيرانية ما تقوله جماعات حقوقية عن أن الفتاة (16 عاماً) أُصيبت بعد مواجهة، في الأول من أكتوبر تشرين الأول، مع أفراد من الشرطة، مسؤولين عن فرض قواعد الزي الإسلامي الإلزامية في مترو طهران.

وقد يتسبب هذا التقرير عن أرميتا جيراوند في إحياء احتجاجات على مستوى البلاد أثارتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) العام الماضي أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها.

(رويترز)