إعلام رسمي: الأسطول البحري الصيني يصل لروسيا “في زيارة ودية”

بكين: ذكر تلفزيون الصين المركزي اليوم الثلاثاء أن الأسطول البحري الصيني وصل إلى ميناء فلاديفوستوك الروسي أمس الاثنين في زيارة ودية عقب المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قالت مجلة “بوليتكو” إن الصين أرسلت معدات عسكرية لروسيا كافية لتسليح جيش بأكمله.

وجاء في تقرير أعده كل من سارة آن أروب وسيرغي بانوف ودوغلاس بوسفين أن شركة شنغهاي أتش وين الصينية نشرت في آذار/مارس على موقعها: “هذا الربيع جاء واحد من زبائننا إلى الشركة للتأكيد على أسلوب ونوعية الستر الواقية من الرصاص، وفحص بشكل جيد كفاءة الستر”، وأكد الزبون “مباشرة كمية الستر الواقية والرغبة الفورية بالشراء”.

ولم يتم التأكد من هوية الزبون، لكنه على الأرجح روسي، وبحسب سجل الزبائن الذي حصلت عليه المجلة، فإن المشترين الروس أعلنوا عن طلبات بمئات الآلاف من الستر الواقية من الرصاص والخوذ من شركة شنغهاي أتش وين. وتكشف أدلة كهذه أن الصين، رغم دعوتها للسلام إلا أنها تقترب من الخطوط الحمر في تقديمها سلعا غير فتاكة ولكنها مفيدة للجيش لروسيا وتترك أثرها على الحرب التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا قبل 17 شهرا. وتضيف المجلة أن ستر الحماية والخوذ كافية لحماية معظم الجنود الذين تم حشدهم للحرب في أوكرانيا.

(“القدس العربي” ووكالات)