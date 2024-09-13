سياسة | دولي

إعلام رسمي: زعيم كوريا الشمالية يزور منشأة لتخصيب اليورانيوم

13 - سبتمبر - 2024

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سول:   ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس (الجمعة بالتوقيت المحلي) أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار غرفة التحكم في منشأة لتخصيب اليورانيوم للتعرف على كيفية تشغيل خطوط إنتاجها.

وأضافت الوكالة أنه أشرف أيضا على تجربة إطلاق نوع جديد من قاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات عيار 600 مليمتر.

وذكرت الوكالة أن كيم زار أيضا معهد الأسلحة النووية وقاعدة إنتاج المواد النووية المخصبة بدرجة تصلح لصنع أسلحة، ووضع خطة طويلة الأجل لزيادة إنتاج مثل هذه المواد.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنه شعر “بالقوة” لرؤية موقع العمل خلال الزيارة.

ولم يوضح التقرير موعد الزيارة.

وأفادت الوكالة الرسمية في تقرير منفصل بأن كيم تفقد أيضا قاعدة تدريب وحدة العمليات الخاصة بجيش كوريا الشمالية لتوجيه تدريبات قتالية أجريت أمس الأربعاء.

(رويترز)

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