سياسة | دولي

إعلام روسي: توقعات بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لموسكو

منذ ساعتين

الرئيسان الروسي والفلسطيني على هامش قمة في أستانا، كازاخستان العام 2022- (رويترز)

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ذكرت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن المبعوث الفلسطيني إلى موسكو، أن من المتوقع أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس موسكو.

ونقلت قناة (آر.بي.سي) الإخبارية الروسية عن السفير عبد الحفيظ نوفل قوله، في وقت متأخر من الإثنين: “ننتظر بياناً رسمياً من الكرملين، من الجانب الروسي، عن موعد الزيارة”.

وأضاف: “تم التوصل إلى اتفاق على أن يأتي السيد عباس إلى هنا في موسكو”.

وفي إطار منفصل، قال للتلفزيون الرسمي الروسي إن الجانبين على “اتصال يومي”.

وفرضت إسرائيل، الإثنين، حصاراً شاملاً على قطاع غزة، بعد هجوم غير مسبوق شنته حركة “حماس” يوم السبت، وأدى إلى مقتل المئات.

ونددت روسيا بالعنف ضد الجانبين، واتهمت الولايات المتحدة بتجاهل الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ولموسكو علاقات مع الدول العربية وإيران و”حماس”، وكذلك مع إسرائيل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى بعباس آخر مرة قبل عام، على هامش مؤتمر إقليمي في قازاخستان. وأفادت وسائل إعلام روسية بأن آخر زيارة لعباس إلى روسيا كانت قبل عامين.

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