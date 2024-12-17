اغتيال مسؤول كبير في الجيش الروسي ونائبه بانفجار في موسكو.. وأجهزة الأمن الأوكرانية تعلن مسؤوليتها- (صور وفيديو)

موسكو- كييف: قُتل مسؤول كبير في الجيش الروسي بانفجار وقع صباح الثلاثاء قرب مبنى سكني في جنوب شرق موسكو، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة التحقيقات الرئيسية في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان “انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة سكوتر متوقفة قرب مدخل مبنى سكني صباح 17 كانون الأول/ ديسمبر في شارع ريازانسكي في موسكو”.
وأضافت “قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف ونائبه” في الانفجار.
Blast kills two people in Moscow: Russian Military General & His Driver
An explosion has killed two men near the entrance of a residential building on Ryazansky Prospekt in southeastern Moscow, according to witnesses and law enforcement sources.
As a result of the explosion,… pic.twitter.com/8EmekyUH5y
— DJ Danza (@DJDanzadotcom) December 17, 2024
من جانبه، أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية وكالة فرانس برس بأنّ هذه الأجهزة مسؤولة عن اغتيال قائد في الجيش الروسي في انفجار في موسكو صباح الثلاثاء.
ويُعد كيريلوف أكبر مسؤول في الجيش الروسي يستهدف على الأراضي الروسية، حيث قُتل مع مساعده عندما انفجرت عبوة ناسفة مثبتة على دراجة سكوتر خارج مبنى سكني في جنوب شرق موسكو.
وقال المصدر الأوكراني إنّ “الهجوم بقنبلة اليوم على الليفتينت جنرال إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلّحة الروسية، هو عملية خاصة لجهاز الأمن الأوكراني”.
واتهمت السلطات الأوكرانية كيريلوف غيابيا الاثنين بتهم ارتكاب جرائم حرب بعد تحقيق أجراه جهاز الأمن الأوكراني.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليه بسبب الاشتباه في استخدامه أسلحة كيميائية في أوكرانيا.
وقال المصدر الأوكراني “هذه النهاية المشينة تنتظر كل من يقتل الأوكرانيين. والانتقام من جرائم الحرب أمر لا مفر منه”.
(أ ف ب)
الدب الروسي في مازق كبير. لا مستقبل مشرق في الأفق بل خراب ودمار. الله يعين البشر من هول ما نشاهد في روسيا وأوكرانيا وأماكن أخرى في العالم المتحضر ظاهريا
لو تم هذا العمل في دولة غربية لقامت الدنيا ولم تقعد وعبارات الإدارة والشجب لا تتوقف اما عندما تعلق الامر من دولة معادية فهو عقاب له…ايه الغرب المنافق الى اي مدى مازالت تستغفل العالم بنفاقك
الى ملاحظ، الذي حصل منطقي جدا كيف تتعدى على دولة ذات سيادة على حدودك، وتنتظر الا تصل نيران 🔥 الحرب اليك؟ بوتن بدأ التعدي على اوكرانيا منذ ان ضم القرم الى الهجوم على أوكرانيا، عليه الان ان يحصد مازرع، اذا استمر الغرب في دعم اوكرانيا فان بوتن سينهار نظامه كما حصل للاتحاد السوفياتي في القرن الماضي، ياله من غباء متطق النظير تبدأ الحرب على حدودك و تنتظر ان تنعم بالامن؟ الأوكرانيون بهذا الاسلوب سوف يسهل عليهم استرجاع ارضهم لان مساحة روسيا كبيرة جدا وبالتالي لايمكن حماية كل منطقة فيها بسهولة ما حصل في كورسك افضل مثال. على بوتين ان ينسحب من الاراضي الاوكرانية و يهتم ببناء اقتصاد بلاده المنهار والا فقدت روسيا كل شيء المسألة تتلخص في الوقت فالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ستدمر كل شيء كما حصل مع الاسد