اغتيال مسؤول كبير في الجيش الروسي ونائبه بانفجار في موسكو.. وأجهزة الأمن الأوكرانية تعلن مسؤوليتها- (صور وفيديو)

موسكو- كييف: قُتل مسؤول كبير في الجيش الروسي بانفجار وقع صباح الثلاثاء قرب مبنى سكني في جنوب شرق موسكو، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة التحقيقات الرئيسية في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان “انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة سكوتر متوقفة قرب مدخل مبنى سكني صباح 17 كانون الأول/ ديسمبر في شارع ريازانسكي في موسكو”.

وأضافت “قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف ونائبه” في الانفجار.

Blast kills two people in Moscow: Russian Military General & His Driver

An explosion has killed two men near the entrance of a residential building on Ryazansky Prospekt in southeastern Moscow, according to witnesses and law enforcement sources.

As a result of the explosion,… pic.twitter.com/8EmekyUH5y

— DJ Danza (@DJDanzadotcom) December 17, 2024