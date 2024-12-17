اغتيال مسؤول كبير في الجيش الروسي ونائبه بانفجار في موسكو.. وأجهزة الأمن الأوكرانية تعلن مسؤوليتها- (صور وفيديو)

موسكو- كييف: قُتل مسؤول كبير في الجيش الروسي بانفجار وقع صباح الثلاثاء قرب مبنى سكني في جنوب شرق موسكو، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة التحقيقات الرئيسية في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان “انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة سكوتر متوقفة قرب مدخل مبنى سكني صباح 17 كانون الأول/ ديسمبر في شارع ريازانسكي في موسكو”.

وأضافت “قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف ونائبه” في الانفجار.

Blast kills two people in Moscow: Russian Military General & His Driver An explosion has killed two men near the entrance of a residential building on Ryazansky Prospekt in southeastern Moscow, according to witnesses and law enforcement sources. As a result of the explosion,… pic.twitter.com/8EmekyUH5y — DJ Danza (@DJDanzadotcom) December 17, 2024

من جانبه، أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية وكالة فرانس برس بأنّ هذه الأجهزة مسؤولة عن اغتيال قائد في الجيش الروسي في انفجار في موسكو صباح الثلاثاء.

ويُعد كيريلوف أكبر مسؤول في الجيش الروسي يستهدف على الأراضي الروسية، حيث قُتل مع مساعده عندما انفجرت عبوة ناسفة مثبتة على دراجة سكوتر خارج مبنى سكني في جنوب شرق موسكو.

وقال المصدر الأوكراني إنّ “الهجوم بقنبلة اليوم على الليفتينت جنرال إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلّحة الروسية، هو عملية خاصة لجهاز الأمن الأوكراني”.

واتهمت السلطات الأوكرانية كيريلوف غيابيا الاثنين بتهم ارتكاب جرائم حرب بعد تحقيق أجراه جهاز الأمن الأوكراني.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليه بسبب الاشتباه في استخدامه أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

وقال المصدر الأوكراني “هذه النهاية المشينة تنتظر كل من يقتل الأوكرانيين. والانتقام من جرائم الحرب أمر لا مفر منه”.

(أ ف ب)