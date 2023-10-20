سياسة | دولي

إعلام صيني: بكين مستعدة للتنسيق مع موسكو بشأن أزمة الشرق الأوسط

منذ 8 دقائق

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بكين:  نقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن تشاي جيون مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط القول بعد لقاء مع نظيره الروسي إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

وقال جيون بعد اجتماع مع الممثل الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة أمس الخميس إن الصين وروسيا تتبنيان نفس الموقف بشأن القضية الفلسطينية.

ونقلت وسائل الإعلام عن المبعوث الصيني القول إن بلاده تشعر بالحزن إزاء الأزمة الإنسانية ومستعدة للعب “دور إيجابي في استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية”، فضلا عن “التنفيذ الحقيقي” لحل الدولتين.

(رويترز)

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