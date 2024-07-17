إعلام عبري.. أهالي أسرى يطالبون نتنياهو بصفقة قبل توجهه لواشنطن

تل أبيب: طالب العشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوقيع على صفقة لإعادة ذويهم قبل رحلته المرتقبة إلى واشنطن.

جاء ذلك في مسيرة شارك فيها نحو 300 شخص في تل أبيب (وسط) وتوجهت نحو مقر وزارة الدفاع، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وحمل المتظاهرون صورا للأسرى، ولافتة تشير إلى زيارة نتنياهو المرتقبة للولايات المتحدة: “لا سفر بدون صفقة”.

وهتف المتظاهرون: “هذه هي اللحظة التي نقول فيها لنتنياهو، لن تسافر حتى نعيد الجميع – الآن”.

ومن المقرر أن يجري نتنياهو، الأحد، لأول مرة منذ تشكيل حكومته الحالية في ديسمبر/كانون الأول 2022، زيارة دبلوماسية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

(الأناضول)