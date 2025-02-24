إعلام عبري: إسرائيل أبلغت الوسطاء استعدادها إطلاق 620 أسيرا فلسطينيا

القدس: قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب أبلغت الوسطاء استعدادها الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينيا، مقابل أن تسلم حركة “حماس”، اليوم الاثنين، جثامين 4 أسرى إسرائيليين من المقرر تسليمهم الخميس.

وهؤلاء الأسرى الفلسطينيون تجمد إسرائيل الإفراج عنهم منذ السبت الماضي، وهو ما تؤكد “حماس” أنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بوساطة مصر قطر ودعم الولايات المتحدة.

ونقل موقع “واي نت” الإخباري العبري عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه قوله إن “إسرائيل أرسلت رسالة إلى الوسطاء تفيد بأنها مستعدة للإفراج عن 620 سجينا أمنيا تأخر إطلاق سراحهم منذ السبت”.

وأضاف المصدر أن تل أبيب ستفرج عن الأسرى مقابل “أن تسلم حماس رفات 4 رهائن اليوم، وتلتزم بعدم إقامة مراسم تدنيس مهينة كما حدث أثناء تسليم جثامين عائلة بيباس (3 أفراد) وجثمان الأسير عوديد ليفشيتس الأسبوع الماضي”، وفق زعمه.

وأظهرت عملية تسليم الجثامين الأربعة احترام الفصائل الفلسطينية لحرمة الموتى، عبر تسليم كل منهم في تابوت منفصل مع بياناته، بينما تسلم إسرائيل جثامين فلسطينيين مكدسة في أكياس دون معرفة هوياتهم.

وحتى الساعة 12:50 “ت.غ” لم تعلق إسرائيل أو “حماس” أو دولتا الوساطة (قطر ومصر) على تقرير الموقع العبري.

(الأناضول)