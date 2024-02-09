إعلام عبري: إسرائيل أخذت 350 جثة من غزة منذ بدء الحرب

القدس: قالت هيئة البث العبرية، الجمعة، إن إسرائيل جلبت أكثر من 350 جثة من قطاع غزة منذ بداية الحرب وفحصتها في معهد إسرائيلي بحثا عن أسراها.

وأضافت: “تم نقل أكثر من 350 جثة من غزة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، لفحصها من قبل معهد الطب الشرعي في أبو كبير، للتحقق ما إذا كانت لمختطفين” أي أسرى إسرائيليين.

ولم تحدد هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) بدقة المواقع أو المقابر التي أخذ الجيش الإسرائيلي الجثامين منها، كما لم يعلق الجيش على هذه المعلومات.

لكن هيئة البث أشارت إلى أنه “في الماضي، اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه تم نقل الجثث من غزة لفحصها كجزء من محاولة للعثور على جثث المختطفين، وتعاد الجثث التي لا تخص المختطفين إلى غزة”.

ونقلت في هذا الصدد عن الجيش قوله قبل نحو الشهر: “نقوم بعمليات بحث وإنقاذ، بما في ذلك جثث المختطفين في مقابر في قطاع غزة، والجيش ملزم بإكمال مهمة إنقاذ المختطفين، والعثور على جثثهم المحتجزة في غزة وإعادتها”.

وأضاف الجيش: “نقوم بعمليات بحث وإنقاذ بعد الحصول على معلومات استخباراتية محددة حول إمكانية العثور على جثث في تلك المواقع”.

وادعى بأنه “يتم التعرف على الجثث بأمان، مع الحفاظ على كرامة الجثة، ويتم إرجاع الجثث التي لم يتم التعرف عليها على أنها جثث مختطفة بكرامة”، وفق تعبيره.

وتقول إسرائيل إن هناك 136 إسرائيليا ما زالوا أسرى في غزة بينهم 31 تعتقد أنهم أموات، فيما لم تعلق “حماس” على الفور على تقرير “هآرتس”.

(الأناضول)