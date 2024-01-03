إعلام عبري: إسرائيل تبحث مع الكونغو قبول مهجرين من غزة

القدس: أفاد إعلام عبري الأربعاء، بأن إسرائيل تجري “محادثات سرية” مع جمهورية الكونغو الديمقراطية “لاستيعاب مهاجرين (فلسطينيين) من قطاع غزة”.
وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، إن “مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات سرية مع دولة الكونغو (كينشاسا) وعدة دول أخرى لقبول محتمل لمهاجرين (فلسطينيين) من غزة“.
ونقل الموقع عن مصدر رفيع في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، لم يسمه: “ستكون الكونغو مستعدة لاستقبال المهاجرين، ونحن نجري محادثات مع آخرين”.
وأشار إلى أن وزيرة الاستخبارات جيلا غمليئيل قالت في الكنيست الثلاثاء: “في نهاية الحرب سوف ينهار حكم حماس، ولن تكون هناك سلطات بلدية، وسيعتمد السكان المدنيون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية”.
ومضت قائلة: “لن يكون هناك عمل، وستتحول 60 بالمئة من الأراضي الزراعية في غزة إلى مناطق عازلة أمنية”.
وأضافت: “مشكلة غزة ليست مشكلتنا فقط. يجب على العالم أن يدعم الهجرة الإنسانية، لأن هذا هو الحل الوحيد الذي أعرفه”.
وتأتي هذه التحركات على الرغم من الانتقادات الأمريكية العلنية لدعوات التهجير من غزة.
وبهذا الخصوص قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، في بيان: “ترفض الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير الداعية إلى توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة”.
واعتبر ميلر “هذه التصريحات تحريضية وغير مسؤولة” مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك على لسان رئيسها، أعربت لهم “مرارا وتكرارا وبشكل متسق أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة”.
وبرزت في الأسابيع الماضية دعوات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين طوعا من قطاع غزة.
وأعلن الوزيران بن غفير وسموتريتش، الاثنين، دعمهما لـ”التهجير الطوعي للفلسطينيين” من قطاع غزة.
(الأناضول)
يجب التعامل بجدية منذ البداية مع البروبوجندا الصهيونية من خلال الامم المتحدة ومجلس الامن ،، بان القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ثابت تاريخي ،، لا يمكن التعدي عليه لفظيا من قبل عناصر تنظيم الدولة اليهودية الارهابي,,, وبان معادة الشعب الفلسطيني ومعادة حقه في الوجود ومعادة حقه في تقرير المصير ومعاداة القانون الدولي الذي يحفظ له حقوقه هي جريمة ارهاب وجريمة تطهير وابادة عنصرية عرقية ومعنوية يجب ان يعاقب عليها القانون الدولي,,, يجب ان يصنف هؤلاء كارهابيين ويتم ادراجهم على القوائم السوداء للانتربول واصدار مذكرات اعتقال دولية بحقهم وبحق كل عناصر الحكومة والجيش الارهابي الذي يخدمون ويقودون!!
امم متحدة ومجلس أمن وانتربول!؟ كل هولاء محكومين من الصهاينة وامريكا، الحل الوحيد هو إمداد الشعب الفلسطينى بكل ما يحتاجه من الصمود اسلحة ودواء وطعام…… وهذا لن يتم الا عن طريق مصر، ولكن من يحكم هذا البلد العربي المسلم لن يساعدهم،
هه لماذا لا ترحل عصابة الشرذمة الصهيونية إلى الكونغو، لأن فلسطين بلد محتل من قبل حثالة بريطانيا وأمريكا وفرنسا ووو🇵🇸🤔🐒🚀
عجبا والله عجبا عصا الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد
– من المؤلم أن تقاتل العدو بإمكانياتك المحدودة نيابة عن الأمة ، والأكثر إيلاما أن تقاتلك الأمة نيابة عن العدو ! !
لقد أوجزت فأصبت لو ان المسلمين الاوائل ر ضوا بان تكون ارض المقدس تحت حكم الغرب المسيحي لما كان هذا الكم الهائل من التضحيه و الجهاد. لقد عرفوا ان مفتاح عزة الاسلام هو مفتاح القدس.
مثلما تفعل بريطانيا العنصرية البغيضة المقيتة التي تعمل على ترحيل المهاجرين إلى رواندا، ستحاول عصابة بنغفير وسموتريتش ترحيل الفلسطينيين إلى الكونغو يا للعجب العجاب ماذا يحدث في هذا الزمن البئيس جدا جدا 🇵🇸✌️🐒🚀
الكونغو،،،،،
لم تجدوا دولة غيرها.
حتى في هذا فاشلين ومفلسين.
فعلا الدراما الاسرائيلية لا تنتهي
بداية بالهولوكوست
وصولا الى تهجير الفلسطينيين
لن يكون النصر إلا للمقاومة،و لن يكون هناك تهجير .
ولماذا حكام العرب وخصوصا الغير مطبعين مع الكيان الذي صدعوا رؤوسنا بأنهم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة لا يخرجوا بتصريح يبحثون مع دول غربية استقبال الصهاينة ولو من باب الإستفزاز أم فقط بلا بلا بلا والشعارات الدكشوطية والإنتصارات الكرتونية أتحدى جميع حكام العرب الغير مطبعين أن يخرجوا ولو بكلمة واحدة تغضب الصهاينة