إعلام عبري: إسرائيل تتهيأ لشن هجوم بري على غزة

تل أبيب: قال إعلام عبري إن الجهاز الأمني في إسرائيل، يستعد لتنفيذ اقتحام بري عسكري إلى قطاع غزة.

وذكرت قناة (14) الإسرائيلية (خاصة) في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أنّ “الجهاز الأمني يستعد لدخول بري إلى قطاع غزة، لكنه ينتظر موافقة المستوى السياسي”.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنّه “في حال تمت الموافقة على الدخول البرّي، فإن القوات الإسرائيلية مستعدة للبقاء هناك لعدة أشهر”.

وقال التقرير إنّ “الهدف الواضح بالنسبة للجيش في هذه المرحلة؛ وهو نزع سلاح قطاع غزة”.

وفي وقت سابق الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارات جوية واسعة النطاق في قطاع غزة، حيث أسقط سلاح الجو حوالي 6 آلاف قنبلة ضد أهداف تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.

ولم يصدر أي تصريح أو بيان رسمي بشأن ما جاء في القناة (14) الخاصة.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)