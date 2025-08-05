إعلام عبري: إسرائيل تجلي موظفي سفارتها باليونان جراء احتجاجات

أثينا: أجلت إسرائيل موظفي سفارتها في اليونان؛ جراء احتجاجات مناهضة لها، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إنه تم إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في أثينا؛ بسبب احتجاجات شعبية ضد الإسرائيليين في اليونان.

وأضافت أن الحركة اليسارية اليونانية ستقوم بعمل “مسيرة إلى غزة” في 10 أغسطس/ آب الجاري، دون تفاصيل.

الصحيفة نقلت عن بيان للحركة إن “الشعب اليوناني لن يصمت أمام الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم وتواطؤ من الغرب والحكومة اليونانية في غزة”.

وحتى الساعة 22:15 “ت.غ” لم تصدر إفادة رسمية في تل أبيب أو أثينا بشأن مصير موظفي السفارة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ندد الحزب الشيوعي اليوناني، بتصريحات لسفير إسرائيل لدى أثينا نعوم كاتس، أعرب فيها عن انزعاجه من شعارات داعمة لفلسطين مكتوبة على جدران بالعاصمة اليونانية.

وانتقد الحزب، في بيان، تصريحات كاتس عن “مخاوف أمنية” لدى السياح الإسرائيليين، مشددا على أنها تصريحات “مخزية”.

وأضاف أن تصريحاته “لا تعود فقط إلى كونه يمثل دولة قاتلة، بل أيضا إلى أن الحكومة اليونانية أصبحت المدافع الرئيس عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بحجة التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل”.

ويتصاعد غضب شعبي ورسمي في أنحاء العالم تجاه إسرائيل؛ جراء استمرارها في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة للشهر الـ22.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 211 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)