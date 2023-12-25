إعلام عبري: إسرائيل تدرس تسوية تقضي بترحيل قادة “حماس” إلى خارج قطاع غزة

القدس: كشفت هيئة البث العبرية، الإثنين، أن إسرائيل تدرس تسوية تقضي بترحيل قادة حركة “حماس” إلى الخارج، بهدف إنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

وقالت الهيئة: “تدرس إسرائيل إمكانية ترحيل قيادة حماس إلى الخارج، في إطار تسوية تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة”.

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي مُطلع على تفاصيل المداولات الجارية بهذا الخصوص، قوله: “لا يوجد مقترح ملموس على الطاولة في هذه المرحلة، إلا أن هذه الإمكانية قيد النقاش”.

وبحسب المصدر، فإن النقاش بهذه المسألة ممكن “شريطة ألا تمسّ بالهدف الذي حدّده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينِت)، وهو القضاء على المقدرة السلطوية والعسكرية لحركة حماس”.

ولم تكشف الهيئة عن أسماء قادة “حماس” الذين تعتزم إبعادهم، أو الدولة المتوقع إبعادهم إليها، لكنها أوضحت أنه “في حين وجود قادة لحركة حماس في غزة، فإن هناك أيضا قادة في قطر ولبنان ودول أخرى”.

ومساء الأحد، بدأت هيئة البث تتداول خبرا حول ترحيل قادة من “حماس” مقابل إنهاء الحرب، وهو ما يعد تقليصا واضحا للطموح الإسرائيلي بعدما كان القضاء على الحركة وقادتها أولوية للحرب التي تكبدت فيها تل أبيب الكثير من الخسائر المادية والبشرية.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تغريدة مساء الأحد: “مع (زعيم حماس في غزة يحيى السنوار) و(زعيم الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف) هناك حل واحد، وهو تصفيتهما! ليس الترحيل ولا التفاوض”.

وبلغ عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وتنفيذ حركة “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 489، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية كررت مرارا أن من أهداف حربها على غزة هو تصفية قادة “حماس” وأولهم الضيف والسنوار، وخصصت مكافآت مادية لمن يدلي بمعلومات تفيد بتحديد أماكنهم وتحقيق ذلك.

وحتى صباح الاثنين، لم تعلق “حماس” على هذا التقرير.

(الأناضول)