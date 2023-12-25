إعلام عبري: إسرائيل تدرس تسوية تقضي بترحيل قادة “حماس” إلى خارج قطاع غزة

القدس: كشفت هيئة البث العبرية، الإثنين، أن إسرائيل تدرس تسوية تقضي بترحيل قادة حركة “حماس” إلى الخارج، بهدف إنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.
وقالت الهيئة: “تدرس إسرائيل إمكانية ترحيل قيادة حماس إلى الخارج، في إطار تسوية تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة”.
ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي مُطلع على تفاصيل المداولات الجارية بهذا الخصوص، قوله: “لا يوجد مقترح ملموس على الطاولة في هذه المرحلة، إلا أن هذه الإمكانية قيد النقاش”.
وبحسب المصدر، فإن النقاش بهذه المسألة ممكن “شريطة ألا تمسّ بالهدف الذي حدّده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينِت)، وهو القضاء على المقدرة السلطوية والعسكرية لحركة حماس”.
ولم تكشف الهيئة عن أسماء قادة “حماس” الذين تعتزم إبعادهم، أو الدولة المتوقع إبعادهم إليها، لكنها أوضحت أنه “في حين وجود قادة لحركة حماس في غزة، فإن هناك أيضا قادة في قطر ولبنان ودول أخرى”.
ومساء الأحد، بدأت هيئة البث تتداول خبرا حول ترحيل قادة من “حماس” مقابل إنهاء الحرب، وهو ما يعد تقليصا واضحا للطموح الإسرائيلي بعدما كان القضاء على الحركة وقادتها أولوية للحرب التي تكبدت فيها تل أبيب الكثير من الخسائر المادية والبشرية.
وتعليقا على ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تغريدة مساء الأحد: “مع (زعيم حماس في غزة يحيى السنوار) و(زعيم الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف) هناك حل واحد، وهو تصفيتهما! ليس الترحيل ولا التفاوض”.
وبلغ عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وتنفيذ حركة “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 489، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية كررت مرارا أن من أهداف حربها على غزة هو تصفية قادة “حماس” وأولهم الضيف والسنوار، وخصصت مكافآت مادية لمن يدلي بمعلومات تفيد بتحديد أماكنهم وتحقيق ذلك.
وحتى صباح الاثنين، لم تعلق “حماس” على هذا التقرير.
(الأناضول)
هؤلاء مهابيل. أمن يخطط و ينفذ مثل هذه العملية العسكرية يوم 7 اكتوبر و بعد هذه التضحيات الجسيمة تقترحون مثل هذا الاقتراح و تحلمون ان يقبل قادة حماس الترحيل؟؟؟ ترحيل اسرائيل من فلسطين هو اقرب الى العقلانية
و من عرض عليكم هذا المقترح ، قادة حماس يقيمون على ارضهم بصورة شرعية .اما قادة عصابات الارهاب الصهيوني امثال النتن جدا ياهو و بن غفير و غاننس فان وجودهم على ارض فلسطين المحتلة غير شرعي فليرحلو ا الى الدول التي قدموا منها و ياخذوا معهم كل المرتزقة الصهاينة ،،، و هكذا سوف يعم السلام في العالم . اما الطيارون الصهاينة الذين استاسدو ا على قتل الأطفال و قصف االمستشفيات فانه يجب محاكمتهم امام محكمة الجنايات الدولي
الحقيقة أنا مابعرف كيف الصهاينه يفكرون ؟ يعني واحد قدم هل الخسارة في الأرواح وتحطمت غزة وبعدين يطلع على الفاضي والله الاستشهاد في سبيل الوطن شرف مابعده شيء.
لماذا هذا اللف و الدوران و التلاعب و الخبث؟ لماذا لا تنسحب إسرائيل إلى حدود 67 و تجنب نفسها و المنطقة المزيد من الحروب و الويلات؟ لماذا أمريكا و الغرب و المطبعين لا يحثون إسرائيل على التقيد بالقرارات الدولية و المعاهدات الدولية لحقن دماء مواطنيها و المواطنين الفلسطينين؟ لماذا هذا الغباء و التعنت؟
طوفان الأقصى سيعجل برحيل إسرائيل خارج الشرق الأوسط