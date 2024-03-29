صحافة | عبرية

إعلام عبري: غالانت يدفع باتجاه مبادرة لتشكيل قوة حفظ سلام عربية في غزة

29 - مارس - 2024

ذكرت التقارير العبرية أن نتنياهو يعارض الفكرة، فيما يرى غالانت أنها "الخيار الأفضل"

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تل أبيب: ذكرت تقارير عبرية أن إسرائيل تدفع باتجاه تشكيل قوة حفظ سلام دولية لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أبلغ وزير الدفاع يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه أحرز تقدما في هذا الشأن خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن التقارير قولها إن القوة ستتألف من قوات من ثلاث دول عربية مختلفة لم تذكر اسمها، لكن ليس من بينها السعودية أو قطر، والتي تعد من بين الوسطاء في محادثات المحتجزين.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن وسائل الإعلام قولها أيضا أن الفكرة تدعمها الولايات المتحدة، وأن القوة ستكون مسلحة على الأرجح لضمان فرض القانون والنظام، وستعمل مع سكان غزة الذين ليس لديهم روابط بحماس، عبر شخصيات مرتبطة ظاهريا بالسلطة الفلسطينية.

وذكرت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أن نتنياهو يعارض الفكرة، لكن يوآف غالانت أشار إلى أن هذا هو خيارهم الأفضل، وقال لرئيس الوزراء إن “السويسريين” لن يتولوا المهمة.

ومن غير الواضح ما إذا كان الحلفاء العرب ستكون لديهم الرغبة الفعلية في المشاركة في هذه المبادرة، نظرا لأنهم أكدوا مرارا أنهم لن يشاركوا في إدارة غزة بعد الحرب إلا إذا كان ذلك في إطار مبادرة أوسع تتضمن إنشاء مسار نحو قيام دولة فلسطينية في المستقبل – وهو ما يُقابل برفض تام من جانب الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وذكرت صحيفة بوليتيكو، أمس الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تجري محادثات أولية لتمويل مهمة حفظ سلام في قطاع غزة.

(وكالات)

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  1. يقول رد:
    مارس 29, 2024 الساعة 10:08 م

    يتردد في الكواليس اسماء الإمارات والمغرب وربما مصر كذالك .

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 10:38 م

    ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا، مناورة حقيرة من غلانت

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  3. يقول وزني الثبتة:
    مارس 29, 2024 الساعة 10:58 م

    ههههه قوات عربية.

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