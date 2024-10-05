سياسة | عربي | فلسطين

إعلام عبري: إسرائيل تستعد لتوسيع ممر نتساريم لفصل شمال غزة عن الجنوب

5 - أكتوبر - 2024

قوات من جيش الاحتلال في قطاع غزة

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القدس: قالت قناة القناة (12) العبرية، السبت، إن أمر الإخلاء الذي أصدره الجيش الإسرائيلي لمناطق بوسط غزة يهدف إلى “توسيع ممر نتساريم” الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.
وفي وقت سابق السبت، وجّه ناطق الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على منصة “إكس”، إنذارا لسكان مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة بـ”الإخلاء فورا إلى المناطق الإنسانية”، بدعوى تواجد عناصر من حركة حماس بالمنطقة.
وقالت القناة إن إشعار الإخلاء “غير المعتاد نسبيا” للجيش الإسرائيلي بوسط غزة يهدف إلى “توسيع ممر نتساريم في المنطقة”.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي “يستعد لذكرى 7 أكتوبر، ومحاولات حشود من الغزيين اقتحام ممر نتساريم والعودة إلى شمال القطاع، أو قيام مخربين بمداهمة منطقة الممر”.
وبعد توغله البري في قطاع غزة، أقام الجيش الإسرائيلي معبر نتساريم لفصل شمالي القطاع عن جنوبه.
ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة مستمرة من النزوح؛ حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.
وشُوهدت عائلات تحمل حقائب وأمتعة على ظهورها أو على عربات تجرها الحيوانات، تخرج من تلك المناطق في ظل ندرة المواصلات بسبب النقص الحاد في الوقود.
وتتزامن الإنذارات الإسرائيلية مع دعوات أطلقها الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للعودة إلى مناطق شمالي قطاع غزة، في ذكرى مرور عام على حرب الإبادة الإسرائيلية.

(الأناضول)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 5:40 م

    و الإنسانية تستعد لفصل الصهاينة من فوق ارض كل فلسطين ……!

    رد

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