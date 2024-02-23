إعلام عبري: إسرائيل تعتزم إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية في الضفة

القدس: تعتزم السلطات الإسرائيلية المصادقة في غضون الأسبوعين المقبلين على إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري رسمي.

وفي حال تمت المصادقة بالفعل فإنها ستكون أكبر قرار استيطاني منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة: “من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصادق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس الشرقية) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس الشرقية) و700 وحدة في مستوطنة افرات (جنوب القدس)”.

وزعمت الهيئة أن القرار يأتي ردا على عملية إطلاق النار، الخميس، قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة.

وقالت: “كما تقرر إغلاق مقطع من الطريق المؤدي إلى حاجز الزعيم (شرق القدس الشرقية) أمام حركة الفلسطينيين لفترة أسبوعين على الأقل”.

ومعروف عن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يترأسها بنيامين نتنياهو دعمها الكبير للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

(الأناضول)