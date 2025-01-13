إعلام عبري: إسرائيل تقرّ بعدم تضرر قدرات حماس كثيرا في بيت حانون

تل أبيب: قالت صحيفة عبرية، الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي يعترف بعدم تضرر قدرات حركة حماس بشكل كبير في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة، والتي قُتل فيها 16 عسكريا إسرائيليا خلال أيام.

وأضافت صحيفة “يسرائيل هيوم”: “حصدت بلدة بيت حانون اليوم (الإثنين) حياة خمسة جنود إسرائيليين، لينضموا بذلك إلى عشرة جنود آخرين قتلوا في المدينة الواقعة شمال قطاع غزة خلال أسبوع واحد فقط”.

وأردفت الصحيفة: “وصل عدد الجنود الذين قتلوا في العملية الحالية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، والتي انطلقت في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى رقم لا يصدق وهو 55 جنديا، 16 منهم في بيت حانون”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل 5 عسكريين بينهم ضابط في لواء النخبة “ناحال”، وضابط برتبة نقيب، وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة جراء انفجار مبنى في بيت حانون.

لكن “يسرائيل هيوم” ادّعت أنه بعد تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، تبين أن الجنود الـ 13 قُتلوا وأصيبوا “نتيجة خطأ من قواتنا، وليس بنيران العدو”.

ونقلت الصحيفة عن الرائد (احتياط) “أ”، أحد قادة الفرقة 252 التي دخلت بيت حانون خلال الاجتياح البري الأول في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قوله إنهم دمروا حينها البلدة ومركزها، مضيفا: “أصيب بعضنا وقُتل جندي واحد”.

وأضاف: “الآن أصبح هناك عدد لا يمكن تصوره من القتلى الإسرائيليين في بيت حانون”.

وتعقيبا على ذلك، قالت الصحيفة، إن “الجيش يعترف اليوم أن سلسلة القيادة المحلية في حماس لم تتضرر بشكل كبير، وبالتالي لا يزال هناك قادة في الحركة يتمكنون من إصدار الأوامر المحلية”.

وأشارت إلى أن “حماس تقود حرب عصابات عبر مجموعات صغيرة من المسلحين تحاول الالتفاف على القوات الإسرائيلية من الخلف والنيل منها، ولسوء الحظ، تنجح في كثير من الأحيان”.

وفي إطار عمليته المتواصلة منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 شمالي القطاع، بدأ الجيش الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي عملية واسعة في بلدة بيت حانون بهدف إخلاء الفلسطينيين واستكمال تدمير المباني.

ورغم الدمار الشامل الذي خلفته العملية في محافظة الشمال، إلا أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت سابق الإثنين، مقتل أكثر من 10 عسكريين إسرائيليين وإصابة عشرات في المحافظة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

كما لاحظت وسائل إعلام إسرائيلية خلال اليومين الماضيين، ارتفاعا في عدد الجنود القتلى في عمليات نفذها مسلحون فلسطينيون في المنطقة بما فيها تفجير عبوات ناسفة عن بعد بالدوريات والدبابات.

وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)