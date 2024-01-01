إعلام عبري: إسرائيل غير قلقة لسحب حاملة طائرات أمريكية من المتوسط

القدس: أفاد إعلام عبري بأن أمريكا أبلغت مسبقا إسرائيل بقرارها سحب حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” من المنطقة خلال الأيام المقبلة، وأن تل أبيب “غير قلقة” من ذلك.

وقال موقع “واي نت” العبري، الإثنين، إن “إسرائيل غير قلقة من التقارير التي أفادت بأن حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” التي تم جلبها إلى المنطقة لردع “حزب الله” (اللبناني)، والسفن المرافقة لها ستغادر شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة في طريق عودتها إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف: “الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت إسرائيل بهذه الخطوة مسبقًا، وأوضحت أن لديها قوات كافية في المنطقة، بحيث سيتم إرسال سفن إضافية إذا دعت الحاجة”.

وكانت شبكة “أي بي سي” الإخبارية الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين، الأحد، إن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جيرالد ر. فورد” ستغادر شرق البحر المتوسط في الأيام المقبلة.

ومنتصل ديسمبر/كانون الأول الماضي، مدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مهمة حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد أر فورد”، والطراد “يو إس إس نورماندي”، شرقي البحر المتوسط لبضعة أسابيع، والبقاء بالقرب من إسرائيل التي تواصل هجماتها على غزة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات العملاقة إلى البحر المتوسط بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد “21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)