سياسة | عربي | فلسطين

إعلام عبري: إسرائيل قررت منع وزراء الخارجية العرب من الوصول إلى رام الله

منذ 27 دقيقة

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تل أبيب: ذكر موقع “واللا” العبري أن الحكومة الإسرائيلية قررت منع وزراء الخارجية العرب من الوصول إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية إن وفدًا من أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمّة العربية الإسلامية بشأن التطورات في قطاع غزة، يتضمّن وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن ودولًا أخرى، كان من المقرر أن يزور رام الله ، في زيارة نادرة تهدف إلى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحضيرًا لاجتماع دولي يروّج لحلّ الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.

وكانت الزيارة تهدف إلى دعم القيادة الفلسطينية سياسيًا، والتأكيد على الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، إلا أن القرار الإسرائيلي حال دون تنفيذها.

ويُنظر إلى هذا المنع على أنه تصعيد سياسي من جانب الحكومة الإسرائيلية، من شأنه أن يعرقل الجهود الدبلوماسية العربية.

(وكالات)

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