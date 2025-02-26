إعلام عبري: إسرائيل لم تقرر بعد الانسحاب من محور فيلادلفيا في غزة

القدس: لم تقرر إسرائيل بعد الانسحاب من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى ينص على انسحابها السبت المقبل.

وفي مايو/ أيار 2024، احتلت إسرائيل محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، وهو ما ترفضه الفصائل والسلطة الفلسطينية والقاهرة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، الأربعاء: “في إطار صفقة الرهائن الحالية، تعهدت إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم الثاني والأربعين من الاتفاق، أي السبت المقبل”.

لكنها نقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه: “لم يتقرر بعد ما إذا كانت إسرائيل ستبدأ الانسحاب من محور فيلادلفيا، كما تعهدت، في اليوم الأخير من الاتفاق”.

وأضاف أن “ذلك يعتمد على ما إذا كان سيتم تمديد وقف إطلاق النار، وفقا لما تريده إسرائيل والولايات المتحدة”، دون إيضاحات.

ويعارض وزير المالية الإسرائيلي، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش الانسحاب من محور فيلادلفيا.

ويخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي ومن ثم إسقاطه، ويعد هذا أحد العوامل التي قد تحدد مصير اتفاق غزة.

(الأناضول)