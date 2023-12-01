إعلام عبري: إصابات بمنازل وسيارات في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة- (صور وفيديو)

القدس: نقلت محطات تلفزة عبرية نبأ تسجيل إصابات بمنازل وسيارات داخل بلدات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، الجمعة، نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من غزة.

وقالت القناة “13” إنه تم رصد إلحاق أضرار بـ 4 منازل في إحدى المستوطنات الإسرائيلية دون أن تسمّيها.

كما أشارت إلى إصابة سيارة في بلدة “شاعر هانيغيف” نتيجة سقوط صاروخ دون تسجيل إصابات بشرية.

من جهتها، قالت القناة “12” الإسرائيلية: “سقط صاروخ على إحدى البلدات المجاورة لقطاع غزة (لم تسمّها)، لم تقع إصابات بشرية، فيما تسبب بأضرار في الممتلكات”.

وأضافت: “أصيبت إحدى سكان (مستوطنة) سديروت بجروح طفيفة بعد إصابتها وهي في طريقها إلى المنطقة المحمية، وقد تلقت العلاج الطبي الأولي وتم نقلها من قبل نجمة داود الحمراء إلى مستشفى بارزيلاي في عسقلان”.

🔻جمعة مقاومة مباركة

صواريخ المقاومة في مغتصبات الصهاينة بالنقب pic.twitter.com/d6CXV3DogM — إسلام عقل (@islamakel) December 1, 2023

وكانت صفارات الإنذار دوّت بشكل متواصل داخل البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، وكذلك في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، بعيد انتهاء الهدنة الإنسانية واستئناف الحرب على غزة.

واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة فور انتهاء الهدنة المؤقتة، حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

أضرار في المستوطنات التي تعرضت للقصف من قبل المقاومة في قطاع غزة صباح اليوم pic.twitter.com/7By8SzY3Rp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 1, 2023

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة في القطاع التي أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

(الأناضول)