إعلام عبري: إصابة إسرائيلية في عملية طعن وسط الضفة 

القدس: أصيبت إسرائيلية، الأحد، في عملية طعن ببلدة دير قديس وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب إعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن عملية طعن وقعت في بلدة دير قديس قرب مستوطنة “موديعين عيليت” غرب رام الله.

وأضافت: “تعرضت إسرائيلية للطعن على يد مخرب بعدما وصلت على ما يبدو للبلدة لغسل سيارتها”، دون مزيد من التفاصيل حول حالتها.

من جانبها، قالت القناة (12) العبرية إن الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا على دير قديس ويقوم بعملية تمشيط واسعة بحثا عن المنفذ.

إصابة مستوطنة إسرائيلية في عملية طعن ببلدة دير قديس غرب رام الله بالضفة الغربية#اخبار_المشهد #الضفة_الغربية pic.twitter.com/2sODPN2AUv — Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) January 5, 2025

(الأناضول)