سياسة | عربي | فلسطين

إعلام عبري: إصابة إسرائيلية في عملية طعن وسط الضفة 

5 - يناير - 2025

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القدس: أصيبت إسرائيلية، الأحد، في عملية طعن ببلدة دير قديس وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب إعلام عبري رسمي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن عملية طعن وقعت في بلدة دير قديس قرب مستوطنة “موديعين عيليت” غرب رام الله.
وأضافت: “تعرضت إسرائيلية للطعن على يد مخرب بعدما وصلت على ما يبدو للبلدة لغسل سيارتها”، دون مزيد من التفاصيل حول حالتها.
من جانبها، قالت القناة (12) العبرية إن الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا على دير قديس ويقوم بعملية تمشيط واسعة بحثا عن المنفذ.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2025 الساعة 11:50 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين في الضفة الغربية يا عينيا الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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