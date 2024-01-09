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ظهر في فيديو يفجر مدرسة في غزة.. ممثل إسرائيلي مصاب إصابة خطيره- (شاهد)

9 - يناير - 2024

جانب من تصوير المسلسل التلفزيوني الإسرائيلي فوضى في 2019

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تل أبيب: أصيب المطرب والممثل الإسرائيلي الشهير عيدان عميدي، أمس الإثنين، بجروح خطيرة في معركة بقطاع غزة، وتم نقله إلى مستشفى شيبا في تل هشومير (قرب تل أبيب)، حيث يخضع للتخدير والتنفس الصناعي، مع وجود شظايا في كافة أنحاء جسده.

ولعب عيدان دور جندي في وحدة “المستعربين” في مسلسل “فوضى” لصالح شبكة نتفليكس. وخدم في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب في سلاح الهندسة، وقُتل صديقه المقرب أليكسي شميكلوف في غزة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كتب عميدي على إنستغرام أنه “مستعد لعدم الغناء لمدة عام، من أجل مواصلة القتال”.

وأضاف وقتها: “لا يجب التخلي عن مواطني الجنوب والشمال مرة أخرى، وأي شيء غير القضاء على حماس في غزة والتعامل بشكل جذري مع حزب الله في جنوب لبنان، يشكل خطرا مباشرا على أطفالنا”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظهر عميدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوثق عملية تفجير مدرسة بحي الشجاعية بقطاع غزة.

وأجرى مراسل تلفزيوني حوارا مع عميدي قبل إصابته في غزة، كما صُور وهو يغني لقوات الجيش الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعميدي من مواليد 1988، وهو مغن وكاتب أغاني وممثل، سبق أن حصلت أغنيات له على جائزة “أغنية السنة” في 2011 و2013.

ومنذ بداية الحرب، قُتل 510 جنديا إسرائيليا، منهم 194 منذ بداية الحرب البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أصيب خلالها أيضا 1042 جنديا، فق بيانات الجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)

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  1. يقول نجمة:
    يناير 8, 2024 الساعة 11:43 م

    الله لا يرده كما نقول

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 9, 2024 الساعة 7:28 ص

    إلى جهنم وبئس المصير 🇵🇸✌️🔥🐒🔥

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  3. يقول The Chef:
    يناير 9, 2024 الساعة 8:09 م

    بالناقص من هذه المناظر وعقبال الباقي

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  4. يقول حسبنا الله و نعم الوكيل:
    يناير 9, 2024 الساعة 10:28 م

    إلى جهنم و بئس المصير …… و هل من مزيد !؟

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  5. يقول ساري الفجر:
    يناير 10, 2024 الساعة 4:38 ص

    ادعو الله ان يبقى غير معافى

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