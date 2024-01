ظهر في فيديو يفجر مدرسة في غزة.. ممثل إسرائيلي مصاب إصابة خطيره- (شاهد)

تل أبيب: أصيب المطرب والممثل الإسرائيلي الشهير عيدان عميدي، أمس الإثنين، بجروح خطيرة في معركة بقطاع غزة، وتم نقله إلى مستشفى شيبا في تل هشومير (قرب تل أبيب)، حيث يخضع للتخدير والتنفس الصناعي، مع وجود شظايا في كافة أنحاء جسده.

ولعب عيدان دور جندي في وحدة “المستعربين” في مسلسل “فوضى” لصالح شبكة نتفليكس. وخدم في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب في سلاح الهندسة، وقُتل صديقه المقرب أليكسي شميكلوف في غزة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كتب عميدي على إنستغرام أنه “مستعد لعدم الغناء لمدة عام، من أجل مواصلة القتال”.

وأضاف وقتها: “لا يجب التخلي عن مواطني الجنوب والشمال مرة أخرى، وأي شيء غير القضاء على حماس في غزة والتعامل بشكل جذري مع حزب الله في جنوب لبنان، يشكل خطرا مباشرا على أطفالنا”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظهر عميدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوثق عملية تفجير مدرسة بحي الشجاعية بقطاع غزة.

وأجرى مراسل تلفزيوني حوارا مع عميدي قبل إصابته في غزة، كما صُور وهو يغني لقوات الجيش الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Before Idan Amedi was injured in Gaza, a reporter from N12 interviewed him in the combat zone. The reporter asked if he had a message for people at home and Idan said:

“Am Yisrael Chai. We are working hard here for the security of everyone. We love you.” pic.twitter.com/iTSTkjlMCh

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) January 8, 2024