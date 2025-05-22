إعلام عبري: إصابة عسكري إسرائيلي بانفجار قنبلة جنوبي غزة

القدس: قالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، إن عسكريا إسرائيليا أصيب بجروح إثر انفجار قنبلة يدوية جنوبي غزة.

وذكرت القناة “12” العبرية (خاصة)، أن “جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة نتيجة انفجار قنبلة يدوية خلال عملية لقوة عسكرية جنوبي قطاع غزة”.

وأشارت القناة، إلى أنه جرى نقل العسكري إلى المستشفى لتلقي علاجه، فيما لم تعلن عن تفاصيل الحادثة.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” عن استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين شرق مدينة خان يونس (جنوب)، أسفر عن قتلى وجرحى.

ولم تذكر “سرايا القدس” موعد تنفيذ العملية، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادثة حتى الساعة 15:20 ت.غ.

وفي 9 مايو/ أيار الجاري، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سمح الجيش بنشر أسمائهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 856 ضابطا وجنديا بينهم 8 منذ استئنافه الإبادة في غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، وفق بياناته المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5 آلاف و758 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 2588 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا لما يعلنه، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)