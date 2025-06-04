إعلام عبري: إصابة 3 جنود إسرائيليين بهجوم طائرة مسيرة بجباليا

القدس: أفاد إعلام عبري، الأربعاء، بإصابة 3 جنود إسرائيليين في هجوم بطائرة مسيّرة استهدفهم بمنطقة جباليا شمال قطاع غزة مساء الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر “في معركة” جرت شمال قطاع غزة مساء الثلاثاء.

وقالت القناة 14 العبرية: “وقع حادث خطير الليلة الماضية في غزة، ما أسفر عن إصابة 3 جنود”.

وأضافت: “وقعت الحادثة في جباليا، عندما قام مسلح من حماس بتشغيل طائرة بدون طيار فوق قوة من قوات يحالوم وأسقط منها عبوة ناسفة”.

وأردفت القناة أنه “نتيجة للانفجار أصيب 3 جنود، 2 في حالة طفيفة، والثالث بحالة بين متوسطة وخطيرة”.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن الهجوم الذي يعد الثالث في غضون 24 ساعة.

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة “في معركة” جرت مع “مسلح” في الشجاعية مساء أمس.

(الأناضول)