سياسة | عربي | فلسطين

إعلام عبري: إصابة 3 جنود إسرائيليين بهجوم طائرة مسيرة بجباليا

منذ 14 دقيقة

حجم الخط
0

القدس: أفاد إعلام عبري، الأربعاء، بإصابة 3 جنود إسرائيليين في هجوم بطائرة مسيّرة استهدفهم بمنطقة جباليا شمال قطاع غزة مساء الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر “في معركة” جرت شمال قطاع غزة مساء الثلاثاء.

وقالت القناة 14 العبرية: “وقع حادث خطير الليلة الماضية في غزة، ما أسفر عن إصابة 3 جنود”.

وأضافت: “وقعت الحادثة في جباليا، عندما قام مسلح من حماس بتشغيل طائرة بدون طيار فوق قوة من قوات يحالوم وأسقط منها عبوة ناسفة”.

وأردفت القناة أنه “نتيجة للانفجار أصيب 3 جنود، 2 في حالة طفيفة، والثالث بحالة بين متوسطة وخطيرة”.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن الهجوم الذي يعد الثالث في غضون 24 ساعة.

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة “في معركة” جرت مع “مسلح” في الشجاعية مساء أمس.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ضابط إسرائيلي: 10 آلاف جندي قتلوا أو أصيبوا خلال حرب غزة 
منذ يوم واحد
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة
30 - مايو - 2025
مايكروسوفت تعترف بتزويد الجيش الإسرائيلي بالذكاء الاصطناعي في الحرب
17 - مايو - 2025
الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة طمون بالضفة ويحاصر منزلا فلسطينيا- (فيديوهات)
15 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية