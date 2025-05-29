إعلام عبري: إصابة 3 عسكريين إسرائيليين في قطاع غزة- (فيديو)

غزة: أصيب 3 عسكريين إسرائيليين، الخميس، خلال معارك جنوب قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة “14” الخاصة إن 3 عسكريين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء إطلاق مسلحين فلسطينيين قذيفة “آر بي جيه” نحو قوة إسرائيلية جنوب قطاع غزة.

ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش بالحادثة أو بخصوص المصابين.

مشاهد توثق نقل الاحتلال عدداً من الجنود إلى المستشفيات، بعد إصابتهم في معارك قطاع غزة. pic.twitter.com/q6eXPEFMx5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 29, 2025

وتشير معطيات الجيش الإسرائيلي الرسمية إلى إصابة 5911 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بينهم 2683 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا لما يعلنه، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

(الأناضول)