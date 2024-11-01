إعلام عبري: إصابة 9 إسرائيليين بصواريخ أطلقت من لبنان

أصيب 9 إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة، الجمعة، إثر سقوط صواريخ في مستوطنة كرمئيل بالجليل الأعلى أطلقت من لبنان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة “13” العبرية (خاصة) إن 9 أشخاص، أحدهم بحالة حرجة، أصيبوا في بلدة كرمئيل بالجليل الأعلى، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار في البلدة ومحيطها شمال إسرائيل.

وقبل ذلك بدقائق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده 30 صاروخا أطلقت من الأراضي اللبنانية على الجليل الأعلى.

وذكر الجيش في بيان: “بعد تنبيهات عدة تم تفعيلها في مناطق الجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط، تم رصد نحو 30 صاروخا عبرت من لبنان”.

وأشار البيان إلى أنه “تم اعتراض بعض الصواريخ ورصد تحطمها بالمنطقة”.

من جهته، أعلن “حزب الله” الجمعة في سلسلة بيانات، استهداف 3 مستوطنات شمال إسرائيل بقصف صاروخي.

وأضاف الحزب أن المستوطنات التي استهدفها مقاتلوه اليوم هي “كرمئيل”، و”معالوت ترشيحا”، و”كريات شمونة”.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

(الأناضول)