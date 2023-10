إعلام عبري: إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين في مستوطنة بئيري- (فيديوهات)

قالت وسائل إعلام عبرية إن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من تصفية عدد من المسلحين الفلسطينيين وإطلاق سراح عشرات الرهائن كانوا يحتجزونهم في مستوطنة بئيري.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، ليلة السبت/الأحد، بأنه “تم إطلاق سراح الرهائن الذين كانوا محتجزين في صالة الطعام الرئيسية بمستوطنة بئيري”، دون مزيد من التفاصيل.

لكن القناة السابعة الإسرائيلية (عاروتش شيفاع) قالت إن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من تصفية الخاطفين.

وأضافت: “بعد ساعات طويلة من احتجاز عشرات تمكنت القوات الخاصة من القضاء على الإرهابيين وإطلاق سراحهم”.

وتابعت: “خلال محاولة إطلاق سراح الرهائن، أفاد السكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات”.

ولم تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية أي صور توثق لمقتل المسلحين الفلسطينيين.

ومساء السبت، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن العشرات من القوات الخاصة الإسرائيلية يطوقون المكان في المستوطنة، ويجرون محاولات للتفاوض مع المسلحين الفلسطينيين.

وفجر السبت، أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس” بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة، “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

ورداً على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي “إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة”.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1590 جريحاً، حالات بعضهم خطيرة، بحسب هيئة البث الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 232 فلسطينياً وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.

This is the 1st time Muthana Al-Najar ever steps a foot outside Gaza in 28 years (now in Kibbutz Be'eri)!

The majority of Gazans have never seen the world on the other side b/c of Israel's siege

This all could've been averted if Israel treated 2 million Gazans as equal humans.. pic.twitter.com/jMSzRF021u

— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) October 7, 2023