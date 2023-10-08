سياسة | عربي | فلسطين

إعلام عبري: إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين في مستوطنة بئيري- (فيديوهات)

منذ 11 دقيقة

إخلاء جرحى إسرائيليين- (ا ف ب)

حجم الخط
0

قالت وسائل إعلام عبرية إن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من تصفية عدد من المسلحين الفلسطينيين وإطلاق سراح عشرات الرهائن كانوا يحتجزونهم في مستوطنة بئيري.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، ليلة السبت/الأحد، بأنه “تم إطلاق سراح الرهائن الذين كانوا محتجزين في صالة الطعام الرئيسية بمستوطنة بئيري”، دون مزيد من التفاصيل.
لكن القناة السابعة الإسرائيلية (عاروتش شيفاع) قالت إن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من تصفية الخاطفين.
وأضافت: “بعد ساعات طويلة من احتجاز عشرات تمكنت القوات الخاصة من القضاء على الإرهابيين وإطلاق سراحهم”.
وتابعت: “خلال محاولة إطلاق سراح الرهائن، أفاد السكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات”.

ولم تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية أي صور توثق لمقتل المسلحين الفلسطينيين.
ومساء السبت، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن العشرات من القوات الخاصة الإسرائيلية يطوقون المكان في المستوطنة، ويجرون محاولات للتفاوض مع المسلحين الفلسطينيين.
وفجر السبت، أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس” بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة، “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.
ورداً على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي “إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة”.
وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1590 جريحاً، حالات بعضهم خطيرة، بحسب هيئة البث الرسمية.
فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 232 فلسطينياً وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

هيئة البث الإسرائيلية: مسلح فلسطيني يفر من مركز للشرطة بسديروت- (فيديوهات)
منذ 51 دقيقة
واشنطن ترى أن من “المبكر جداً” القول إذا كانت إيران متورطة مباشرة في هجوم “حماس”
منذ ساعة واحدة
زعيم المعارضة الإسرائيلي يبدي استعداده لتشكيل حكومة طوارئ لإدارة الحرب إلى جانب نتنياهو
منذ ساعتين
الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي: من حق الفلسطينيين الدفاع عن وجودهم
منذ 3 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية