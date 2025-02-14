إعلام عبري: اجتماع خماسي بشأن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن اجتماعا خماسيا بمشاركة فنية إسرائيلية ولبنانية وأمريكية وفرنسية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل” عقد، الجمعة، في بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان للتنسيق بشأن انسحاب إسرائيل من الجنوب.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن الاجتماع الخماسي “ناقش آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المفترض من خلاله الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني بحلول 18 فبراير/شباط الجاري”.

بينما أفاد المراسل العسكري للهيئة إيتاي بلومينتال، على حسابه على بمنصة إكس، أن “الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من 5 نقاط تفتيش مؤقتة أقامها على طول الحدود في الأراضي اللبنانية”.

ومساء الخميس، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن “الأمريكيين أبلغوني أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 الشهر (الثلاثاء المقبل) من القرى التي ما زال يحتلها في جنوب لبنان، لكنه سيبقى في 5 نقاط، وأبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، رفضنا المطلق لذلك”.

حديث بري جاء عقب لقائه رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، بحضور سفيرة واشنطن لدى لبنان ليزا جونسون، بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة بالعاصمة بيروت.

والأربعاء وللمرة الثانية، تنصلت إسرائيل من مهلة الانسحاب من جنوب لبنان بإعلان بقائها هناك حتى بعد 18 فبراير الجاري.

(الأناضول)