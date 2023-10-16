إعلام عبري: استعدادات في إسرائيل لزيارة بايدن نهاية الأسبوع

القدس: تستعد إسرائيل لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلاد، الأربعاء أو الخميس، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين: “تجري الاستعدادت في إسرائيل لإمكانية وصول الرئيس بايدن يوم الأربعاء أو الخميس”.

ولم يصدر تأكيد رسمي من البيت الأبيض أو الحكومة الإسرائيلية حول الزيارة المرتقبة لبايدن.

والأحد، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه الدعوة للرئيس الأمريكي، للقدوم إلى إسرائيل، ورؤية آثار الهجوم الذي نفذه مسلحون فلسطينيون في بلدات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وكان بايدن زار إسرائيل في يوليو/ تموز 2022.

وفي سياق متصل، عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الاثنين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن بلينكن سيجتمع مع نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وكان بلينكن استهل من إسرائيل، جولة شملت الأردن وقطر والبحرين والإمارات والسعودية ومصر، بهدف تأكيد دعم واشنطن لإسرائيل.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفر عن استشهاد 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

(الأناضول)