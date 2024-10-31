إعلام عبري: اعتقال زوجين إسرائيليين تجسّسا لصالح إيران

لوحة إعلانية في طهران معادية لتل أبيب بجوار العلم الإيراني، أثناء الاحتفال في أعقاب هجوم إيراني على إسرائيل، 15 أبريل 2024- عبر رويترز

القدس: اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيليان، الخميس، زوجين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران، وفق إعلام عبري، وفي رابع إعلان من نوعه خلال أسبوعين.

وقالت القناة “13” (خاصة) إن الشرطة والشاباك اعتقلا زوجين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران، بعد أن جنّدهما مواطن إسرائيلي من أصل أذربيجاني.

وأفادت بتقديم لائحة اتهام ضد رافائيل ولالا غولييف، وهما زوجان يبلغان من العمر 32 عامًا، بتهمة جمع معلومات مخابراتية وتقديمها لمسؤولين إيرانيين عن طريق إلخان أغيف.

وأوضحت القناة أن الزوجين رصدا مواقع أمنية حساسة، أبرزها مقر المخابرات الخارجية (الموساد)، وجمعا معلومات عن أكاديمي إسرائيلي (لم تسمه) يعمل في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، زعمت الشرطة والشاباك اعتقال شبكة تجسس من 7 “يهود إسرائيليين” زوّدت المخابرات الإيرانية بمعلومات عن مواقع عسكرية وبنية تحتية للطاقة.

كما أعلنا، في 16 أكتوبر، اعتقال إسرائيلي جنّدته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي، وذلك بعد يومين من إعلانهما عن اعتقال إسرائيليين جنّدتهما إيران لاغتيال شخصية إسرائيلية، وارتكاب أعمال تخريب.

وحتى الساعة، لم يتوفر تعقيب من إيران في هذا الشأن.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان، منذ سنوات، اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وعمليات اغتيال وهجمات إلكترونية، بالإضافة إلى ضربات جوية متبادلة تبنتها تل أبيب وطهران.

كما ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، وبدأت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي حربًا واسعة على لبنان.

وتنفذ إسرائيل كذلك غارات جوية دموية على اليمن وسوريا من حين إلى آخر، وسط تحذيرات من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

ومنذ عقود، تحتل أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

(الأناضول)