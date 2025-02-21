إسرائيل تخفي هويات يهود اعتقلتهم على خلفية انفجارات تل أبيب

القدس: تتكتم السلطات الإسرائيلية على هويات يهود اعتقلتهم أجهزة الأمن، الجمعة، على خلفية الاشتباه بتورطهم في حادثة انفجارات حافلات في تل أبيب، مساء الخميس.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة: “تم اعتقال إسرائيليين اثنين ليل الجمعة للاشتباه بتورطهما في الانفجارات التي وقعت في حافلتين فارغتين في ضاحيتين بتل أبيب (وسط)”.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن جهاز الأمن العام “الشاباك” اعتقل يهوديا للاشتباه بنقله فلسطينيا يشتبه بأنه قام بزرع عبوات ناسفة في حافلات بوسط إسرائيل، مساء الخميس.

وذكرت القناة “12” العبرية وصحيفة “معاريف”، أن “محققي الشاباك وشرطة تل أبيب اعتقلوا يهوديا إسرائيليا من غوش دان (منطقة تل أبيب الكبرى) صباح اليوم للاشتباه في نقل أحد الإرهابيين من الخلية التي تقف وراء تفجير العبوات الناسفة في الحافلات”، على حد تعبيرها.

وأشارت القناة إلى أنه “تم القبض على المشتبه به في الساعات الأولى من صباح الجمعة”.

ولفتت إلى أنه “ستعقد جلسة الاستماع في قضيته (اليهودي) خلف أبواب مغلقة، كما سيحظر عليه مقابلة محام”.

وذكرت أنه سيتم إحضار اليهودي المتهم إلى محكمة الصلح في تل أبيب لـ”تمديد فترة اعتقاله”.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإنه “مباشرة بعد التقرير عن أحداث غوش دان، تم فتح تحقيق مستفيض، وجمعت المؤسسة الأمنية لقطات من كاميرات أمنية بالقرب من مسرحي الحادثين في مدينتي حولون وبات يام، لمعرفة كيف تم وضع المتفجرات، واستمرت عمليات المطاردة”.

ومساء الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية انفجار 3 عبوات ناسفة في حافلات في مدينتي بات يام، وحولون قرب تل أبيب، بالإضافة إلى تفكيك عبوات في حافلات أخرى.

وكانت الحافلات فارغة عند وقوع الانفجارات ما لم يؤد إلى وقوع إصابات.

ولم يعتقل الأمن الإسرائيلي أي فلسطيني على خلفية الحادث كما لم تحمل السلطات الإسرائيلية الفصائل الفلسطينية أو أفرادا فلسطينيين مسؤولية الانفجارات المثيرة للريبة، حتى الساعة (9:30 ت.غ) من صباح الجمعة.

وإن كانت وسائل إعلام إسرائيلية تعتقد أن “جهات فلسطينية بشمالي الضفة الغربية تقف خلف الانفجارات”.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية الخميس أن “السلطات الإسرائيلية تعتقد أن جهات فلسطينية بشمال الضفة الغربية تقف خلف الانفجارات”.

(الأناضول)