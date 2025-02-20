إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي شنّ هجوما على مدينة حمص السورية

تل أبيب: قالت صحيفة “يسرئيل هيوم” العبرية، مساء الخميس، إنّ الجيش الإسرائيلي أكد شنّه هجوما على مدينة حمص وسط سوريا.
ونقلت الصحيفة الخاصة عن مصادر إسرائيلية رسمية (لم تسمها) قولها إنّ الجيش أكد شنّه هجومه على مدينة حمص في الأراضي السورية.
ولم يصدر تأكيد رسمي عن الجيش الإسرائيلي أو من الجانب السوري بشأن الهجوم على حمص حتى الساعة 22:00 تغ.
ومنذ لحظة الإطاحة بنظام الأسد، نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية سورية، ووسعت رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ.
كما أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
(الأناضول)
هجوم لمساعدة حزب العمال الكردستاني في قتديل !
لقد طالبت قسد الصهاينة بالحماية !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
لا تحاول صرف النظر عن عدم إدانة الحكام الجدد للضربات بتبريرات واهية.
نتنياهو يقول هروب الاسد خسارة لاسرائيل.
و قامت الدولة العبرية منذ ان سقط النظام العلوي بتدمير السلاح السوري كلياً، في ايام النظام لم تكن تقصف سوى مواقع حزب الله و ايران، لقتها ان جيش الاسد الطائفي و أسلحته ليست خطر عليها و إنما هي لقتل المكون السني و حماية الدولة العلوية، المحمية من الغرب و أذنابهم في المنطقة.
لا طائفية ولا هم …. واقع لا يريد ان يراه سوى الاعمى.
لن يكون هناك رد سوري لانه يبحثون عن عناصر حزب الله ربما يهربون اسلحة الى لبنان
ههه حتى بعد زوال نظام الأسد لا تزال عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر تعربد في سوريا الثوار ✌️🇵🇸😎☝️🌪️🐒🐂🌪️