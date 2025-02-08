إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي قرر الانسحاب كاملا من محور نتساريم- (فيديو)

القدس: ادعت صحيفة عبرية أن الجيش الإسرائيلي قرر الانسحاب مساء السبت، “بشكل كامل” من آخر مواقع يوجد فيها بمحور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، بعد عام وثلاثة أشهر على احتلاله.

ضابط في الجيش الإسرائيلي أصدر أوامره قبل قليل بالانسحاب من المنطقة المتبقية من محور نتساريم، ما يعني انسحابًا كاملًا من المحور، على أن يكتمل الانسحاب قبل السادسة صباحًا تنفيذاً للاتفاق مع المقاومة الفلسطينية . pic.twitter.com/aONgfX1K3i — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 8, 2025

وبموجب المرحلة الأولى الحالية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، من المفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي الليلة (السبت) بشكل كامل من مواقعه في “محور نتساريم” وسط قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن الجيش الإسرائيلي سينسحب مساء السبت، بشكل كامل من آخر مواقع يوجد فيها بمحور نتساريم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي أو المستوى السياسي بشأن ذلك.

(الأناضول)