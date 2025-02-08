سياسة | دولي

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي قرر الانسحاب كاملا من محور نتساريم- (فيديو)

8 - فبراير - 2025

فلسطينيون يحتشدون قرب محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه 25-1-2025

القدس: ادعت صحيفة عبرية أن الجيش الإسرائيلي قرر الانسحاب مساء السبت، “بشكل كامل” من آخر مواقع يوجد فيها بمحور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، بعد عام وثلاثة أشهر على احتلاله.

وبموجب المرحلة الأولى الحالية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، من المفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي الليلة (السبت) بشكل كامل من مواقعه في “محور نتساريم” وسط قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن الجيش الإسرائيلي سينسحب مساء السبت، بشكل كامل من آخر مواقع يوجد فيها بمحور نتساريم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي أو المستوى السياسي بشأن ذلك.

(الأناضول)

