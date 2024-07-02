إعلام عبري: الحرب على غزة في طريقها للمرحلة الثالثة

القدس: قالت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، إنه بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب على قطاع غزة، يستعد الجيش الإسرائيلي للدخول في المرحلة الثالثة من عمليته العسكرية.

وتعني المرحلة الثالثة، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين، الانتقال من القصف المكثف (العشوائي) إلى القصف المستهدف، فيما تتضمن المرحلة الحالية معارك برية بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت القناة: “جرى بداية الأسبوع نقاش مهم ودراماتيكي في القيادة الجنوبية وفرقة غزة، شارك فيه كبار قادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بالإضافة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت”.

وتابعت: “تم خلال الاجتماع عرض التقدم الذي أحرزه الجيش في قطاع غزة، وكذلك الاستعداد للمرحلة الثالثة في الحرب، والتي تعني الانتقال إلى غارات مستهدفة إذا لزم الأمر”.

وأشارت إلى أن “قادة الجيش طلبوا خلال الاجتماع من المستوى السياسي مهلة 4 أسابيع أخرى لاستكمال العملية في رفح (جنوب)، أي حتى نهاية يوليو/ تموز الجاري”.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلا تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، وسيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر.

ونقلت القناة عن مسؤولين وصفتهم بالكبار في الجيش والشاباك لم تسمهم، ادعاءهم أن “الإنجاز العسكري مرتفع بالفعل بما فيه الكفاية، بحيث إنه في حالة اضطرار إسرائيل إلى وقف القتال، فإن الجيش سيكون قادرا على القيام بذلك”.

بدوره، أعرب نتنياهو عن إعجابه بما وصفه “العمل الشامل والجاد”، مشيرا إلى أنه “يجب إبلاغ وزراء الحكومة بالتطورات، حتى يكونوا هم أيضًا على دراية بالمعلومات الجديدة”، وفق المصدر ذاته.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن “قادة بالجيش قالوا إنه لا ينبغي أن يكون هناك أي إعلان عن انتهاء الحرب حتى عودة جميع المختطفين (المحتجزين) المتبقين لدى حماس، الأحياء والأموات”.

وأشارت إلى أنه “حتى بعد انتهاء المناورة البرية، فإن من المتوقع أن يبقى الجيش في محور نتساريم (وسط قطاع غزة) ومعبر رفح (جنوب القطاع)”.

وقبل أسبوع، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الأخير “سيتحوّل بشكل كامل إلى الغارات في القطاع بكامله، وتقدّر المؤسسة الأمنية أنه حتى في المرحلة الثالثة (من الحرب)، سيُطلب منا ترك فرقتين في غزة لمواصلة تنفيذ الغارات المتكررة”.

(الأناضول)