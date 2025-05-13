إعلام عبري: الوفد الإسرائيلي المفاوض يصل الدوحة 

القدس: وصل وفد إسرائيلي الى العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، لإجراء مفاوضات حول اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأمل مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية و”حماس” التوصل إلى اتفاق خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

بالمقابل تلوح إسرائيل بتصعيد حربها على قطاع غزة من خلال حشد جنود الاحتياط للعملية التي أطلقت عليها “عربات جدعون”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “الوفد الإسرائيلي المفاوض وصل إلى الدوحة”.

وأشارت إلى أن الوفد “يضم نائب مدير جهاز الأمن العام (الشاباك)”، ومبعوث شؤون الأسرى غال هيرش، ومستشار (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو للشؤون الخارجية أوفير فالك، وممثلين عن الموساد واستخبارات الجيش الإسرائيلي”.

(الأناضول)






