سياسة | دولي

إعلام عبري: انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ مطلع 2025

منذ 6 دقائق

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القدس: كشف إعلام عبري، الجمعة، عن انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ مطلع عام 2025، بينهم 3 في يوليو/ تموز الجاري، مقارنة بـ9 جنود خلال النصف الأول من العام 2024.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “تشير المعطيات إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة”.

وأشارت إلى أنها تستند إلى “معطيات للجيش الإسرائيلي حصلت عليها من مصادر مطلعة على التفاصيل، وليست رسمية من الجيش نفسه”.

وقالت: “في النصف الأول من العام 2025، انتحر 15 جنديا من الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى 3 جنود هذا الشهر، أي 18 جنديا منذ بداية العام”.

وأضافت: “بالمقابل، فإنه في النصف الأول من العام 2024، كانت بيانات الانتحار أقل بنصف هذا العدد، أي 9 جنود”.

(الأناضول)

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