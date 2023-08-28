إعلام عبري: بابوا غينيا الجديدة تفتتح سفارتها بالقدس الأسبوع المقبل

تل أبيب: أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن بابوا غينيا الجديدة تعتزم افتتاح سفارة لها معتمدة لدى إسرائيل، في مدينة القدس الأسبوع المقبل.

وقالت القناة الإخبارية “14” في تقرير: “من المقرر أن يصل رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب إلى إسرائيل في 4 سبتمبر/ أيلول المقبل، لافتتاح السفارة في اليوم التالي (أي الخامس من الشهر)”.

وأوضحت القناة أن إسرائيل تساعد بابوا غينيا الجديدة “من خلال وكالة المساعدات الدولية التابعة لوزارة الخارجية، وخاصة في مجالات الزراعة والأدوية والمساعدات الإنسانية”.

وأضافت: “في المقابل، اتجهت بابوا غينيا الجديدة في السنوات الأخيرة إلى عدم دعم الأصوات المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة”.

من جانب آخر، أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اعتزام بابوا غينيا الجديدة افتتاح سفارة لها في القدس.

وقال متحدث الحركة جهاد طه، في بيان: “هذه الخطوة تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها لن تمنح الاحتلال أية شرعية فوق أرضنا المحتلة”.

ودعا طه السلطات في بابوا غينيا الجديدة إلى “التراجع عن هذا القرار الذي يخالف القانون الدولي والقرارات الأممية باعتبار القدس مدينة فلسطينية محتلة”.

ونقلت الولايات المتحدة منتصف عام 2018 سفارتها من تل أبيب إلى القدس وتلتها غواتيمالا وكوسوفو وهندوراس، بينما ترفض الغالبية العظمى من الدول طلبات إسرائيل، لنقل سفاراتها إلى القدس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين منتصف أغسطس/آب الماضي، إن باراغواي ستنقل سفارتها إلى القدس هذا العام، كما أعلن الأسبوع الماضي عن أن أوروغواي قررت افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس.

وأعلن كوهين، الجمعة، اعتزام سيراليون أيضا إقامة سفارة لها في مدينة القدس.

ويندد الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية بقرارات نقل سفارات أجنبية إلى القدس، ودعت في مناسبات عدة للتراجع عنها.

(الأناضول)