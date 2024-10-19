سياسة | عربي | فلسطين

إعلام عبري: “تحييد” فلسطيني حاول تنفيذ عملية على مدخل مستوطنة إسرائيلية قرب رام الله

19 - أكتوبر - 2024

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تل أبيب: أفاد موقع “والا” الإسرائيلي اليوم السبت بـ “تحييد” فلسطيني حاول تنفيذ عملية باتجاه سيارة شرطة على مدخل مستوطنة عوفرا شمال رام الله بالضفة الغربية.

ووفق الموقع، “حاول إرهابي فلسطيني تنفيذ عملية حيث قام بالقيادة بسرعة باتجاه سيارة شرطة كانت تقوم بعمليات على مدخل مستوطنة عوفرا”.

وأشار إلى أنه “تم تحييد الإرهابي ولا توجد إصابات في صفوف قواتنا”.

 

(د ب أ)

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